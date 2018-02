Socios de CANACO se Adhieren a CANACINTRA Contra Tarifas Arbitrarias Impuestas por la CFE

*AFECTADAS MAS DE 500 EMPRESAS EN TAPACHULA, CON INCREMENTOS HASTA 300 POR CIENTO. ES UN ASALTO EN DESPOBLADO: CARLOS MURILLO PEREZ.

5.5 Millones de Empresas Afectadas con Nuevo Sistema de Cobro de CFE

Tapachula, Chiapas; 8 de Febrero.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empezó a aplicar una nueva fórmula para cobrar el suministro que, tan solo en Enero, está impactando en el crecimiento y la competitividad de más de 5.5 millones de empresas en el país, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, Carlos Murillo Pérez.

Basado en un informe de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) sobre ese tema, Murillo dijo en entrevista que la fórmula del tabulador de facturación empresarial que emplea la CFE, ya está provocando daños económicos en el primer trimestre de 2018.

También unas cien mil micros y pequeñas empresas resentirán el impacto en la segunda mitad del año, señaló, “mientras que muchas medianas y pequeñas empresas ya recibieron consumos elevados de hasta 300 por ciento correspondientes a enero”.

La fórmula aplicada inhibe la competitividad de las empresas debido a que son cobros muy elevados para los empresarios, quienes están en la modalidad de consumo de alta y media tensión en el suministro de energía eléctrica.

Las empresas tienen períodos que son de mayor demanda, pero hay meses en que baja la producción, “por ello es injusto que la CFE utilice como medida el mes más alto de consumo, pues eso hace que las empresas tengan que pagar un consumo que no tuvieron realmente” sostuvo.

Puso de ejemplo al sector hotelero, que tienen marcados los consumos estacionales, porque desde ahora enfrentan dificultades con la fórmula, puesto que se miden los picos más altos en el año y serían los de mayor demanda como el verano o Diciembre, pero que en meses como Enero o Febrero bajan, pero el cobro sería parejo.

Los nuevos cobros altos no son porque las tarifas se hayan incrementado, sino porque la CFE utiliza una formula donde le cobra a la empresa el uso de las líneas de suministro de manera general, así como el costo de producción de la misma, lo cual hace que al momento de facturar a las empresas se les incremente el monto a pagar, afirmó.

Ante todo ello, la Concanaco está exigiendo ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que el pago sea de acuerdo a lo que cada empresa consume.

Así también, que el cobro del uso de las líneas de suministro sea proporcional, acorde a lo que cada empresa requiera, “porque no se puede tazar igual a un expendio de chicles con una gran industria, ni tampoco los hoteles tienen el cien por ciento de ocupación todo el año”.

Es un Asalto en Despoblado.

Según Murillo Pérez, en la última reunión que tuvieron con los representantes de los sectores productivos celebrada en las últimas horas, hay el reporte de que poco más de 500 empresas de diversos rubros en Tapachula, recibieron la facturación de Enero, con un aumento promedio de alrededor del 50 por ciento, comparado con Diciembre.

“En realidad eso es un asalto en despoblado”, afirmó al dar a conocer que dentro de la propuesta de los empresarios de la región, es unirse al frente común convocado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en la región.

“A opinión de muchos agremiados, tendremos que pasar de la formalidad y la institucionalidad en la que siempre hemos estado, a la resistencia civil en contra de la CFE, porque si no nos defendemos, tendremos que cerrar todos”, recalcó.

El empresario recordó que una de las promesas del Gobierno Federal para que se aprobara la Reforma Energética era precisamente que bajarían los precios de la electricidad, la gasolina y el gas, pero que ha sido todo lo contrario.

Además, que esos incrementos han provocado en el último mes, que se hayan disparado también los precios de la canasta básica, insumos, refacciones, y los productos indispensables para la vida de los mexicanos.

Adelantó que en las próximas horas tomarán acuerdos con el resto de los sectores productivos para determinar las acciones a seguir. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello