AMLO Destapa al Ex Portero Adolfo Ríos Como Candidato a Alcaldía de Querétaro

Querétaro, Querétaro; 9 de febrero.- El ex futbolista Adolfo Ríos fue “palomeado” por Andrés Manuel López Obrador como precandidato por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) para la alcaldía de Querétaro.

En entrevista a medios tras un evento de precampaña, el tabasqueño sostuvo “Muy bueno Adolfo Ríos, de primera. Se hizo una encuesta y él salió mejor calificado y estoy muy contento por eso”.

López Obrador, afirmó que Adolfo Ríos es una persona valiosa, y que podría ser protagonista de la contienda electoral en la capital.

Luego de encabezar un mitin en Plaza de Armas, donde el ex jugador de futbol y actual líder estatal del Partido Encuentro Social (PES) fue el orador encargado de darle la bienvenida, López Obrador señaló que Ríos es “de primera”.

“Se hizo una encuesta en Querétaro y él fue el mejor calificado, estoy muy contento por eso”, indicó, al tiempo que subrayó que no hay imposiciones en torno a las candidaturas de la coalición “Juntos haremos historia”.

“Me estoy enterando que lo incorporaron en una encuesta (a Ríos) y que ganó, que fue el mejor calificado”, comentó.

En una encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, Adolfo Ríos, quien también fue director Deportivo del equipo de Gallos Blancos en los tiempos aciagos de Amado Yáñez, aparece en segundo lugar de la preferencias electorales, desplazando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que cae hasta el tercer lugar.

Señaló que en sus encuestas, en el municipio de Querétaro, aventajan en la intención del voto en la elección presidencial, por lo que son optimistas en los resultados que esperan en este proceso electoral. Sun