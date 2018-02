Candidatos Concluyen Precampañas Electorales Ninguno Podrá Aparecer en Spots de Radio y TV

* El 30 de Marzo Arrancan Oficialmente las Campañas: INE.

Morelia, Mich.; 10 de Febrero.- Este domingo concluyen las precampañas, y ningún precandidato podrá aparecer en spots de radio y televisión. Así que será hasta el 30 de Marzo, cuando inician oficialmente las campañas.

Las precampañas iniciaron el pasado 14 de Diciembre, y fueron difundidos más de 11 millones de spots de los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador de MORENA; Ricardo Anaya de llamado Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) y José Antonio Meade, abanderado del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Las precampañas pretendían difundir mensajes de los candidatos a la Presidencia de la República a sus respectivos partidos políticos.

Es evidente que los receptores de radios y televisión no solo escucharon a los aspirantes a la Presidencia, sino que habría que sumar millones de mensajes más de propaganda del Gobierno Federal y del Instituto Nacional Electoral (INE), como institución promotora del voto.

En plena Semana Santa arrancará el segundo tiempo de campañas para elegir no solo al Presidente de México, sino también a 128 Senadores de la República, 500 Diputados federales, un Jefe de Gobierno en la CDMX y ocho Gobernadores; más de 900 Diputados locales y para renovar casi mil 600 ayuntamientos.

Estos son los datos fríos, la parte caliente está por comenzar, y no habrá tregua porque quienes han estado en el poder o cerca de éste (de todos los partidos) no quisieran vivir fuera del presupuesto, de ahí que habrá de todo. Agencias