Sin Acuerdos Alianzas de Partidos en Chiapas; Aún no Definen a Candidatos Para Gobernador

* LA COALICIÓN “TODOS POR CHIAPAS” TODAVÍA NO DECIDE EL MÉTODO PARA ELECCIÓN DE SU ABANDERADO, MIENTRAS QUE “CHIAPAS AL FRENTE” POSPONEN NOMBRAMIENTO PARA FINALES DE MARZO.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero.- Este domingo se vence el plazo que dio el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas para que las coaliciones informen sobre el método con el que elegirán su candidato y, en lugar de la coalición, los representantes de los partidos han agudizado los conflictos con sus declaraciones.

Hasta la noche del sábado, la coalición “Todos por Chiapas”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM), Nueva Alianza (PANAL), Mover a Chiapas y Chiapas Unido, presentaron por escrito dos metodologías distintas ante el órgano electoral.

Posterior a ello, el dirigente del PRI en Chiapas, Julián Nazar Morales, dio a conocer a los medios de comunicación que el único candidato registrado en la coalición, hasta el momento, es Roberto Albores Gleason y rechazó que sea un acuerdo entre el resto de los partidos de esa alianza.

“Así está el PRI, elige su candidato y va a ser a través de su convención de delegados, el órgano de gobierno va a servir nada más para ver qué colores de logo va a llevar, qué propaganda, qué gastos va a tener, o sea, todo es administrativo”, indicó.

Mientras que los otros cuatro institutos políticos presentaron ante el IEPC, la propuesta de una consulta ciudadana, o en su caso, un candidato único emanado de un acuerdo entre los cinco partidos del órgano de Gobierno.

Sobre ello, Enoc Hernández Cruz, dirigente estatal de Mover a Chiapas, Indicó que han invitado al PRI para que participe en la consulta directa a la ciudadanía, “tal y como lo habíamos planteado desde un principio y, si por el tiempo fuera imposible de realizar, que el órgano de gobierno conformado por un representante de cada partido, determine una designación directa”.

Por su parte, Mauricio Mendoza Castañeda, representante del PVEM en el Instituto Electoral de Chiapas, indicó que han ratificado que el acuerdo de la mayoría es la consulta ciudadana, y que, si el PRI no acepta esa propuesta, serán los tribunales electorales los que determinen si la coalición procede.

“El acuerdo está pactado, aún cuando el señor presidente de algún partido tenga diferencias”, apuntó al adelantar que de persistir esa situación al finalizar el domingo, que sea el Tribunal quien corrija la posición, ya sea del presidente del partido o de los demás integrantes de la coalición.

Sobre esa situación, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, coincidió este sábado que, de no lograrse los acuerdos, serán los tribunales quienes determinen.

“Nuestra atribución es única y exclusivamente verificar que informen respecto al método de sus candidaturas, y si no es así, pueden acudir a las instancias jurisdiccionales”, explicó a los medios de comunicación que lo cuestionaron al concluir una reunión extraordinaria.

En el Frente Tampoco hay Candidato.

Mientras que, aún cuando en la víspera varios personajes políticos ya se habían anunciado como los seguros candidatos de la coalición “Por Chiapas al Frente”, éste sábado fueron desmentidos

Manuel Granados Covarrubias, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que la coalición, que comparten con Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, camina en unidad con la posibilidad de respaldar a un candidato externo para competir por la Gubernatura del Estado.

Lo que concluye es el plazo, aclaró, para definir la forma en que elegirán a su candidato, pero que tienen hasta mediados del próximo mes para seleccionar a los hombres y mujeres que participarán en las elecciones a Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos.

Dejó entrever que ellos podrían coincidir que todo se defina a través de las encuestas que permitan identificar a las mejores propuestas.

Acompañado de Janette Ovando Reazola y César Espinoza Morales, líderes en Chiapas del PAN y el PRD, indicó que expresiones planteadas en los estatutos de cada partido político permiten abrir la puerta a candidatos externos.

En el acto, en el que estuvieron presentes los posibles aspirantes a la gubernatura por ese frente, José Antonio Aguilar Bodegas, María Elena Orantes y Diego Valera Fuentes, puntualizó que “ya es momento de cambiar la visión de hacer políticas públicas desde el centro del país y hoy tenemos que construir desde los escenarios locales”.

Mientras tanto, este domingo concluye también el periodo de precampaña en la alianza entre los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), entre los aspirantes a candidato a la Gubernatura, en la que participa Rutilio Escandón Cadenas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello