Concluye Plazo del IEPC Para Alianzas en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero.- A las 12 de la noche de este domingo venció el plazo que otorgó el Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) para que la alianza “Todos por Chiapas” decidiera el método para elegir a su candidato a Gobernador, pero no hubo acuerdos.

Por separado, los dirigentes de los partidos que conforman esa coalición o sus representantes ante el órgano electoral, opinaron sobre el tema ayer lunes ante los medios de comunicación, y coincidieron que, no hay avances.

Por un lado, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Julián Nazar Morales, indicó que ese instituto político se mantiene en la postura de que el candidato debe ser electo por convención de Delegados, tal y como lo presentó por escrito el PRI ante el IEPC durante el fin de semana.

Adelantó que este viernes 16 de Febrero, alrededor de 19 mil Delegados en el Estado llevarán a cabo su Asamblea Estatal, que tienen programado realizar en Tuxtla Gutiérrez.

Por su parte, el representante del PVEM ente el IEPC, Mauricio Mendoza, indicó que el resto de los partidos que conforman esa alianza, es decir, el Verde, Nueva Alianza, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, también entregaron el fin de semana su propuesta ante el órgano electoral.

En ese documento, dijo, expresaron que su propuesta es elección del candidato por consulta a la sociedad, como la forma más democrática de hacerlo.

Mientras que el dirigente de “Podemos Mover a Chiapas”, Enoc Hernández Cruz, indicó que, de no ser posible la consulta a las bases, por la premura de los tiempos, también propusieron, conforme lo marca la ley, que los representantes de los partidos que conforman la alianza, o sea, los cinco, elijan a su candidato de manera directa.

Se espera que el IEPC dé un dictamen de lo ocurrido y deje abierta la posibilidad de que el o los partidos que no estén de acuerdo con el resolutivo, apelen a los tribunales electorales. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello