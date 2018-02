Decidirán Método de Selección de Candidato en “Todos por Chiapas”

*IEPC declara improcedente esa alianza para las diputaciones locales… Irán separados

*Pide PAN se declare nula esa coalición en el Estado

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó en las últimas horas la propuesta de los partidos Verde Ecologista (PVEM), Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, de elegir a su candidato mediante la consulta ciudadana y no por el método de convención de Delegados que suscribió ante el órgano electoral.

Por ello, ahora el método para elegir al candidato a Gobernador de esa coalición, denominada “Todos por Chiapas”, deberá definirse en el Tribunal Electoral, informó a los medios de comunicación el representante del PVEM ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), Mauricio Mendoza Castañeda.

Como se recordará, a las 12 de la noche de este domingo venció el plazo que otorgó el Consejo General del IEPC para que esa alianza decidiera el método para elegir a su candidato, pero no hubo acuerdos.

“Se inconformó el Revolucionario Institucional respecto a la cuestión del método. Ahora vamos a esperar que el Tribunal resuelva, que tiene que ser en breve porque recordemos que tenemos las fechas de registro del 21 al 23 de marzo, y por eso se tendrá que darle prioridad a este tema”, indicó.

Mientras eso ocurría y por separado a su alianza, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó un recurso legal para que se declare improcedente la conformación de la coalición “Todos por Chiapas”, al considerar que hay varias inconsistencias que sanciona la ley.

De acuerdo a Gilberto Batiz García, consejero electoral del IEPC en Chiapas, la coalición “Todos por Chiapas” fue impugnada por alguno de los partidos en el propio Tribunal.

“El Partido Acción Nacional impugnó el registro de esa coalición, entonces nosotros seremos muy respetuosos de las determinaciones que tomen los tribunales porque eso es justamente la base de la democracia”, comentó.

Sin embargo, las diferencias internas en la alianza de esos cinco partidos no solamente está relacionado con el tema el candidato a Gobernador.

Y es que, también en las últimas horas, el IEPC declaró improcedente la coalición “Todos por Chiapas” en el caso de las Diputaciones locales, porque los partidos no lograron los consensos que se requerían en los 22 de los 24 distritos donde buscaban ir en alianza.

Quedará pendiente para el próximo mes, la definición sobre si esos partidos políticos decidirán ir unidos en las boletas para los Ayuntamientos, o también lo harán por separado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello