Porosidad de la Frontera sur es un Tema que Debe Atenderse: Rutilio Escandón

*ES TIEMPO DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS INTEGRALES QUE ATIENDAN DESAFÍOS COMO SON EL INCREMENTO DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y LA SEGURIDAD, DESTACO.

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero.- Un estudio internacional en materia de migraciones humanas señala que la frontera sur de México es una de las más porosas del mundo, donde hay paso libre de personas sin documentos, contrabando de todo tipo, drogas, ganado y piratería.

Ante esa porosidad, el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, opinó que es necesario llevar a cabo un diagnóstico amplio que proporcione información para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que permitan atender las problemáticas de manera adecuada.

La mejor forma de control en la franja limítrofe con Guatemala, dijo, son las inversiones y el desarrollo, y por lo mismo ese tema debe incluirse en las negociaciones con la nueva administración de los Estados Unidos.

Esta zona, dijo en entrevista, es la puerta de entrada de diversos flujos migratorios que utilizan México como país de tránsito y destino, por lo que indicó que es de suma importancia visibilizar la situación de los y las migrantes en la zona para tener un mejor conocimiento y poder desarrollar respuestas adecuadas que garanticen el respeto a los derechos humanos de este sector.

Además, que esas acciones se deben de fortalecer con tareas de seguridad para combatir a las bandas delictivas y de pandilleros.

“Debe haber un flujo migratorio ordenado y mejores estrategias de seguridad”, estableció.

Y es que, según dijo, la porosidad de la franja limítrofe con Guatemala también es un tema de seguridad, “ya que se ha advertido que esta frontera ha sido aprovechada por la delincuencia organizada para el tráfico de drogas o armas, entre otras actividades ilícitas”.

“Aún es necesario mucho trabajo que, considero, se debería encaminar hacia el establecimiento de programas integrales que atiendan a cabalidad los desafíos como son el incremento de los flujos migratorios, para garantizar la promoción y defensa de los derechos humanos, así como en materia de seguridad”, abundó.

De la misma forma, el político explicó que en este escenario complejo la agenda de trabajo tiene que incluir a los países vecinos, no para quedarse en el reconocimiento de problemas comunes, sino para definir las estrategias conjuntas que permitan una atención integral y de cooperación.

Este tema es de gran importancia para Chiapas, por lo que se debe hacer uso de todas las herramientas que se tengan a disposición para garantizar el bienestar y la seguridad de las familias de la región, señaló.

Nada más 300 Pasos Informales.

Por otro lado, un grupo de empresarios chiapanecos solicitó que se pongan en marcha estrategias conjuntas entre los tres niveles de Gobierno para extremar el control y vigilancia de los flujos migratorios de Centroamérica hacia Chiapas, “porque es un a frontera tan porosa, que está abierta a todo”.

Los sectores productivos reiteradamente han mostrado su preocupación por la forma tan fácil que es pasar mercancías de Guatemala hacia México, así como de personas.

De acuerdo a cifras oficiales, en territorio chiapaneco han sido asegurados extranjeros que ingresaron de manera ilegal al país, provenientes de muchas naciones, incluyendo a aquellas regiones en guerra o en las que requieren de atención especial por la presencia de terroristas.

Se teme que muchos de esos extranjeros pudieran haber llegado a México a través de la frontera sur del país, donde se calcula que hay más de 300 pasos informales sin vigilancia alguna.

Para ejemplo, en nueve meses, fueron asegurados en territorio nacional 145 mil extranjeros por no acreditar su situación migratoria. De ellos, poro más de de 63 mil fueron en Chiapas.

Sin embargo, la preocupación es que dentro de todo ese flujo de personas, hay cerca de mil 500 fuera de lo común, que nadie sabe por dónde y cómo ingresaron a territorio nacional.

El reporte oficial confirma a 20 de Afganistán, 2 de Arabia Saudita, 3 de Armenia, 493 de Bangladesh, 62 de China, 2 de Corea del Norte, 9 de Corea del Sur, 5 de Filipinas, uno de Georgia, 319 de la India, uno de Indonesia, 7 de Irak, 3 de Irán, 9 de Israel, 2 de Japón, 2 Kazajistán, uno de Birmania, y 309 de Nepal.

Así también, 174 de Pakistán, uno de Palestina, 9 de Siria, 35 de Sri Lanka, uno de Tailandia, 2 de Taiwán, 2 de Tayikistán, 5 de Turquía, entre otros.

Obviamente, se desconoce el número real de extranjeros de esos y otros países que ingresaron a territorio nacional de manera ilegal y aún no han sido asegurados.

Aclararon que el control y facilidades gubernamentales para el trámite administrativo de los extranjeros que ingresan de manera legal país, ha permitido el crecimiento del turismo y, por ende, la derrama económica.

“Sin embargo, así como se han hecho inversiones y adecuaciones a la ley para que la frontera de Chiapas con Guatemala sea más segura y ordenada, es necesario implementar medidas para todos aquellos extranjeros que intentan cruzar hacia México por lugares escondidos y fuera del alcance de la vigilancia policíaca, porque entre ellos pudieran haber personas del crimen organizado”, indicaron.

Los Informes Confidenciales.

En la franja fronteriza entre México y Centroamérica hay 370 pasos informales y de ellos 56 son vehiculares, es decir, donde pasan tráileres y camionetas de todo tipo, sin verificación alguna.

Estos están ubicados en los 23 municipios fronterizos: 18 de Chiapas, 2 de Tabasco, 2 de Campeche y uno más en Quintana Roo.

De acuerdo a un informe clasificado del Gobierno Federal, por esa situación México ha puesto en marcha en este sexenio, un programa con los Gobiernos de Guatemala y Belice, para ampliar y modernizar con tecnología de punta todos los puntos de internación.

Además, un programa alterno en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), para tener disponible herramientas modernas para monitorear los límites de México con esos países.

El informe señala que “el flujo migratorio de centroamericanos por la frontera sur no va a disminuir en tanto no haya desarrollo social y económico de loa países centroamericanos”.

Entre las razones por las que en los últimos años se haya intensificado ese éxodo de indocumentados hacia México es que esa región tiene niveles de desarrollo con desigualdad.

Específicamente en el Triángulo Norte conformado por Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, desde el punto de vista de Estado, tiene muchas fallas y economías devastadas.

Además, que en esos países han ocurrido diversas situaciones que han afectado severamente su estructura física, como los huracanes, ya que de los años 90´s a la fecha ha habido seis grandes huracanes, incluyendo el Stan y el Mitch.

Tampoco ha habido un programa de apoyo de financiamiento institucional de los organismos regionales e internacionales para que se reactiven esas naciones, en donde se requiere de un plan para impulsar sus economías, generar empleos, mejorar los niveles de vida y aplicar programas como los de seguridad.

Mas de Cien Pasos Informales en Chiapas.

Para la Asociación de Empresarios del Comercio Organizado de la República Mexicana, se tiene detectado que hay al menos cien pasos fronterizos informales en Chiapas, “por donde pasa cualquier cosa”.

Por ello, han solicitado la intervención de los Gobiernos de México y Guatemala para frenar el contrabando entre ambas naciones, ya que aseguran que tan sólo en los últimos tres años esas actividades han crecido en alrededor del 50 por ciento, con mercancía de dudosa procedencia o de pésima calidad.

“Durante varios años hemos denunciado que en la frontera sur de México y a plena luz del día hay contrabando de mercancías, armas, drogas y seres humanos, y nadie ha hecho nada para frenarlo”, insistió la organización.

Además, que el flujo ilegal de mercancías en ese sector podría alcanzar los mil 200 millones de Dólares mensuales y que eso representa una gran evasión fiscal.

Incluso, dijeron, que “lo que pasa por la Frontera Sur de México también es preocupación del Gobierno norteamericano”.

Por otro lado, la Unidad de Delitos Aduaneros de la ciudad de Colonia, Alemania (ZKA) dio a conocer datos sobre el contrabando de armas hacia México, “que pudieran estar utilizando a Chiapas”.

Y es que, de acuerdo a ese estudio, en ocho años la empresa alemana Heckler & Koch vendió a México 9 mil 472 fusiles de alto poder G-36; sin embargo, 4 mil 767 de esas armas se distribuyeron de forma ilegal por Jalisco, Guerrero, Chiapas y Chihuahua.

Con esto, la firma no sólo violó leyes de comercio y de armas, sino además una prohibición de vender a esas entidades mexicanas.

La investigación fue entregada a la Fiscalía de Stuttgart, y en ella se determinó que funcionarios de la compañía “provocaron, promovieron, o al menos autorizaron” las exportaciones ilegales, con lo cual obtuvieron una ganancia aproximada de 3 millones de Euros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello