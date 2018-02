Despliega Guatemala Operativo Antimaras; la Frontera Sur sin Refuerzo Para Evitar el Cruce de Pandillas

*Son señalados de ser los sicarios que han acribillado incluso a niños

Suchiate, Chiapas; 14 de Febrero.- En las últimas horas, el Gobierno de Guatemala desplegó en su territorio uno de los operativos más meticulosos, preciso y organizado que se tenga registrado en contra de las pandillas juveniles Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, logrando la detención de varios de sus miembros principales.

Los primeros informes señalan que en las acciones fue detenido Ángel Gabriel Reyes Marroquín, alias el “White”, quien es acusado de ordenar los ataques armados que concluyeron en masacres.

Las investigaciones en contra de Reyes incluyen no sólo a Guatemala, sino también a El Salvador, Honduras y al Estado de Chiapas, en territorio mexicano, para descartar la sospecha de que pudiera estar involucrado en actos similares en esas regiones.

Para lograr su detención, trascendió que el Gobierno Federal de Guatemala utilizó a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), varios agentes del Ministerio Público, un grupo élite de investigaciones y operaciones, tecnología de punta, incluyendo drones, y otras herramientas de inteligencia y acción.

Únicamente este miércoles, se habían contabilizado 18 cateos en viviendas y propiedades particulares, con el objetivo prioritario de desarticular la estructura de sicarios.

Las acciones emprendidas son parte de la estrategia denominada “Operación Tornado” que las autoridades han emprendido en contra de la delincuencia organizada.

Junto a Reyes Marroquín, también fueron detenidos otros miembros de la clica “Locos Centrales”, que es una ramificación de la Mara Salvatrucha, considerada como altamente peligrosa.

Específicamente, a ese grupo se le está responsabilizando, entre otras cosas, de la masacre ocurrida el año pasado en Chimaltenango, Guatemala, donde 15 personas murieron, incluyendo un niño de 11 años.

Y es que, de acuerdo a los reportes del 2 de Agosto del año pasado, en una coctelería ubicada en la calle “San Miguel Morazán”, los delincuentes no tuvieron piedad contra sus víctimas y para ello habrían utilizado fusiles AK-47.

Algunos de los pandilleros que participaron en la masacre, fueron recluidos en diversos centros penitenciarios, acusados por los delitos de amenazas, extorsión, asociaciones ilícitas, asesinatos, entre otros.

Dentro de los detenidos aparece también, Reidin Joel Valenzuela Ortiz, alias “El Loco”, de ese mismo grupo, quien fue asegurado en la 3ª Avenida, Zona 5, de la colonia Enriqueta, Villa Nueva.

Aún cuando apenas está fluyendo la información sobre lo ocurrido, se informó sobre el decomiso de un arsenal a la Mara Salvatrucha, pero no se precisaron más detalles.

Tan solo se adelantó que, con las acciones emprendidas se ha logrado salvar la vida de al menos seis personas, y que en las próximas horas se pretende llevar a cabo cuatro importantes órdenes de aprehensión y la notificación de otras 25.

Se informó que mientras todo eso ocurre, los Gobiernos de El Salvador, Honduras y del Estado de Chiapas, reforzaron sus fronteras para evitar que los operativos de Guatemala provoquen una desbandada de delincuentes hacia esos lugares, lo que popularmente se conoce como “efecto cucaracha”.

“El Chory”, Condenado a más de mil Años de Prisión.

Mientras eso ocurría, en El Salvador se dio a conocer qué, José Timoteo Mendoza Flores, alias “Chory”, de 38 años de edad y uno de los principales cabecillas de la pandilla “18 sureños”, fue condenado a 932 años de prisión por encontrársele responsabilidad en dos casos de robo agravado, dos tentativas de homicidio, 26 asesinatos, 3 feminicidios, 5 extorsiones, 11 conspiraciones para privar de la vida a diversas personas, entre otros.

De igual forma, otra sentencia de 117 años, por otros delitos, que en total hacen mil 49 años, que hasta el momento es la resolución más alta que se tenga registrada en ese país.

Cabe mencionar que Mendoza Flores es considerado uno de los principales cabecillas de esa organización criminal, a la que habría ingresado desde los 12 años de edad.

Al “Chory”, las autoridades fiscales lo vincularon también con el sacerdote español, Antonio Rodríguez, conocido como “Padre Toño”, con quien, según el Ministerio Público, sostuvo conversaciones a finales de 2013 y principios de 2014 y sirvieron como pruebas para la Fiscalía en las acusaciones de extorsión. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello