México Está Preparado Para Posible “Cambio de Régimen”: SEMAR

* Fuerzas Armadas Respaldarán a Nuevo Presidente.

La Paz, Baja California Sur.- De visita de trabajo en La Paz, Baja California Sur, el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, manifestó que México está preparado para un posible “cambio de régimen” y subrayó el compromiso de las fuerzas armadas con la sociedad, independientemente de quién gane la elección presidencial.

“Ya ha habido cambio de régimen en nuestro país. Hemos cambiado de un partido a otro partido. En su momento se pensó que eso no iba a ser posible, que qué iba a pasar, pero en México hay una gran madurez y las fuerzas armadas siempre estaremos del lado de nuestra sociedad, y lo que nuestra sociedad elija, obviamente, estaremos con quien sea el presidente”, expresó en conferencia de prensa, tras una reunión de evaluación de acciones contra la delincuencia en Baja California Sur.

“Sea quien sea el presidente, allí estaremos apoyando a la figura presidencial. ¿Quién va a ser?. El que escojamos nosotros y lo vamos a apoyar como lo hemos hecho con todos los ex presidentes, sin importar cuál partido pertenezcan”, subrayó.

El secretario añadió que la Secretaría de Marina está comprometida en trabajar conjuntamente con las fuerzas de seguridad locales para garantizar comicios en paz.

Indicó que la Marina resguardará el material electoral hasta el término de las elecciones, y aunque la vigilancia en general compete a instancias de Seguridad Pública, trabajan de cerca con éstas para alcanzar un ambiente de cordialidad.

“Lo que todo mundo queremos es que hay un buen ambiente e invitar a la gente a votar. Es un evento de extrema importancia. Son las elecciones más grandes que vamos a tener. Sí es una preocupación para todos los gobiernos, estatales, municipales y federales el generar esas condiciones de paz y tranquilidad”, expuso.

Derechos humanos, prioridad

En el tema de derechos humanos, Soberón Sanzenfatizó que la Secretaría está comprometida con su observancia y refirió que el número de recomendaciones recibidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es inferior, en comparación con las acciones emprendidas, aunque reconoció que “debería ser de cero”.

Contenida violencia en BCS

El titular de la Semar indicó que en Baja California Sur se ha logrado avanzar en la disminución de la incidencia delictiva.

“El trabajo ha dado frutos, pero hay mucho trabajo por hacer. De alguna forma se ha contenido (la violencia) en el estado, pero eso no quiere decir que se solventó el problema”, indicó, al tiempo que dijo que continúan las tareas de inteligencia para “poner orden” y para fortalecer a las corporaciones locales para que sean ellas las que tengan suficiente capacidad para hacerle frente a la criminalidad. Sun