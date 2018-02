Manuel Velasco Reconoce y Beneficia a Miles de Chiapanecas con Bienestar Salario Rosa

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – Ante miles de mujeres de la capital chiapaneca, el gobernador Manuel Velasco Coello puso en marcha el programa Bienestar Salario Rosa para Jefas de Familia, con el que se reconoce el trabajo de las mujeres en el hogar.

Desde el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario puntualizó que hoy más que nunca las chiapanecas son eje central de las políticas de desarrollo social y cuentan con el respaldo de su gobierno.

“El día de hoy estamos entregando Bienestar Salario Rosa para Jefas de Familia, porque ustedes son las que sacan adelante sus hogares, a sus hijas y a sus hijos; estamos reconociendo ese trabajo que hacen todos los días del año, para sacar adelante a los suyos”, expresó.

El Ejecutivo estatal subrayó que este recurso tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de sus condiciones económicas, mediante apoyos bimestrales en efectivo para jefas de familia que sean mayores de 18 años, con ingresos por debajo de la línea de bienestar y tengan al menos tres carencias sociales.

Agregó que en México, muchas mujeres ocupan más de 106 horas de la semana en tareas del hogar y cuidado de la familia, lo que representa más de la mitad de las horas que tiene una semana, un trabajo que no se les paga ni reconoce.

El Gobernador pidió a las beneficiarias que no se dejen sorprender por personas malintencionadas, ya que este programa es entregado mano en mano y sin intermediarios.

“Que quede muy claro, nadie les puede condicionar los apoyos, que ningún líder o persona que quiera sacar provecho las sorprenda”, reiteró.

En el marco de este evento, Wendy del Carmen Camacho Vázquez agradeció este recurso, que dijo, será un complemento para el gasto en el hogar.

“Realmente es una ayuda que como madres solteras necesitamos y pues nos sirve de mucho, representa un extra para quienes trabajamos para sacar adelante a nuestros hijos e hijas, y estos recursos nos sirven para solventar gastos como el de los alimentos”, acotó.

De la misma manera, Flor de María López Hernández coincidió en la importancia de recibir estos beneficios, “para mí que vivo sola y rento, trabajo haciendo aseo y este apoyo me va a servir para pagar mi renta, por eso estoy agradecida con el Gobierno del Estado”.

Finalmente, el gobernador Velasco reiteró su compromiso para continuar trabajando a favor de las mujeres y el respeto a sus derechos, recorriendo todos los municipios de la entidad y cerca de las jefas de familia.