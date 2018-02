Sismo de 7.2 Grados Sacude Istmo y Centro de México Casi un Millón de Hogares sin Electricidad en 5 Estados

* EL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL REPORTÓ EL EPICENTRO EN PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.

* AUTORIDADES DESCARTARON DAÑOS GRAVES Y PÉRDIDAS HUMANAS, ASÍ COMO AMENAZA DE TSUNAMI.

Ciudad de México; 16 de Febrero.- Un sismo sacudió la tarde de ayer a la Ciudad de México. El movimiento fue registrado a las 17:39, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, según el Servicio Sismológico Nacional.

El Sismológico Nacional cifró la magnitud en del movimiento en 7.2 grados Richter.

El movimiento se sintió hasta la capital del país, donde la gente abandonó edificios y casas, e incluso detuvo sus autos a la mitad de la calle.

Se sintió además en otros puntos del país, como Oaxaca, Michoacán y Tabasco.

El 19 de Septiembre de 2017, el centro del país fue sacudido por otro sismo de 7,1 grados que dañó varios edificios y dejó más de 300 fallecidos.

El presidente Peña Nieto y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera han activado protocolos de emergencia.

En Juchitán se reporta caída del servicio telefónico y una fachada caída en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

Hasta el momento el Servicio Sismológico Nacional reporta hasta 129 réplicas, una de ellas de magnitud considerable, de 5.9 grados.

Casi un Millón de Hogares

sin Electricidad en 5 Estados

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández, informó que cerca de 998 mil hogares y comercios de cinco entidades se encuentran sin suministro de energía eléctrica por el sismo de 7.2 grados de la tarde de este viernes.

En entrevista, Hernández indicó que en la Ciudad de México hay afectaciones en la electricidad de 531 mil hogares, principalmente en las Delegaciones Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Azcapotzalco y Benito Juárez.

En el Estado de México 200 mil viviendas y comercios no tienen luz, especialmente en el municipio de Ecatepec.

Además, en Guerrero hay 154 mil inmuebles afectados, en Oaxaca 110 mil y 6 mil en Morelos.

El titular de la CFE precisó que no hay daños estructurales, sino problemas en postes y cableado, por lo que prevé que esta noche quede restablecido el servicio.

Activan Protocolos de Seguridad

El coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que se activaron protocolos de seguridad en al menos cinco Estados de la República Mexicana, tras el sismo de 7.2 grados con epicentro en Pinotepa Nacional.

En su cuenta de Twitter indicó que se revisa en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Ciudad de México.

Agregó que se continúa con los protocolos, pese a que hasta el momento no reportan daños.

Por su parte, Protección Civil de Oaxaca informó que no hay daños en Tehuantepec, Salina Cruz.

Esta tarde se registró un sismo de 7.2 grados con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, indicó el Servicio Sismológico Nacional.

Hasta el momento se sabe que en Chiapas fue percibido de manera moderada y con activación de protocolos de evacuación.

En Pinotepa Nacional, Oaxaca, se reportan afectaciones sin cuantificar, pero se sabe que fue percibido como fuerte.

En Guerrero el Centro Estatal de Alertamiento informa que el sismo fue percibido fuerte en los municipios de la región Costa Chica, Norte, Montaña, Centro, Acapulco, de moderado a fuerte en las regiones Costa Grande y Tierra Caliente. Al momento no hay reporte de daños.

Mientras que en la Ciudad de México fue percibido de moderado a fuerte, y se realizaron evacuaciones preventivas, activación de protocolos y revisión de inmuebles.

Reportan Daños Menores

en Oaxaca por Sismo

El Gobierno de Oaxaca, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), reportó que realiza el monitoreo en la entidad tras el sismo de magnitud 7.2 grados, ocurrido aproximadamente a las 17:39 horas de este viernes.

En un comunicado, indicó que se han establecido los protocolos de manera inmediata. Hasta el momento se han presentado daños mayores por el movimiento telúrico, con epicentro en Pinotepa Nacional; en algunas localidades de la Costa, la caída de bardas y algunos techos.

La zona con mayor percepción fue Jamiltepec, donde se presenta caída de bardas, y Pinotepa Nacional, donde se realiza el mayor monitoreo. En Santa María Chimalapas se han presentado algunos daños a viviendas, en tanto Santo Domingo Ingenio, Santa María Xadani, Ixtaltepec y Unión Hidalgo se han reportado sin novedad.

En la zona de la Cuenca del Papaloapan y la Sierra Mazateca no se presentaron daños, materiales ni humanos, sólo crisis nerviosas.

Se informa a la población que las réplicas continuarán, por lo que se solicita se tomen las medidas, expuso.

Añadió que hasta el momento se reportan daños en las localidades de San José del Progreso y en la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en la región de la Costa. Sun