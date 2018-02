Usuarios y Empresas de Chiapas Compran Electricidad a Guatemala

* A Precios más Baratos que la CFE.

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero.- La exportación de energía eléctrica de Guatemala a territorio mexicano ya es una realidad y una gran alternativa para los usuarios, ante las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo al viceministro de Energía de esa nación centroamericana, Rodrigo Fernández, los comercializadores del sector han encontrado la oportunidad para que su país inicie el año con la exportación de un bloque de 80 Megavatios (MW) a México.

Comentó que apenas hace unos días realizaron diversas transacciones a través de la red de interconexión binacional, que parte desde Tapachula hacia esa nación.

Todo inició cuando en el 2016, Guatemala exportó energía a Chiapas para atender la demanda de 12 municipios en el Estado, luego del desplome de unas torres de transmisión.

Hasta ese momento se sabía que México, a través de Tapachula, vendía energía eléctrica a Guatemala que para ellos resultaba ser muy barata por la paridad de su moneda, de alrededor de 2.5 Pesos por cada Quetzal.

Por su parte, el presidente del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) de Guatemala, Edgar Navarro, confirmó a los medios de comunicación que las empresas comercializadoras han contactado clientes del lado mexicano que requieren energía, pues se tienen precios más económicos que los ofrecidos por el nodo de Tapachula.

Los insumos de generación para esa área son más elevados que los de la zona norte, opinó, y esa razón explicaría que la oferta guatemalteca sea más económica.

Rodríguez reconoció que se dio un efecto en los precios por la Reforma Energética que concretó México.

Con la interconexión, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) tiene un contrato para adquirir hasta 120 MW y 80 en el mercado spot o de oportunidad.

La potencia instalada del país suma 3 mil 530 MW con plantas hidroeléctricas, turbinas, geotérmicas, eólicas, fotovoltaicas y biomasa, además de la interconexión que representa 120 MW de gas natural que aporta la compañía Energía del Caribe.

De los clientes que ya están consumiendo energía eléctrica de Guatemala, la gran mayoría son de Chiapas, varios de ellos empresarios.

Cabe mencionar que Chiapas, tanto del sector público como el privado, ha tenido severos problemas con la CFE, precisamente por la facturación exagerada.

Tal es el caso que usuarios de más de 80 municipios de la Entidad han denunciado a la paraestatal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), por cobros injustificados, altas tarifas y pésimo servicio.

Así también, Chiapas encabeza la lista de las entidades con retraso en el pago por el servicio de energía eléctrica. La entidad no ha pagado dos mil 421.7 millones de Pesos a la CFE.

De acuerdo al Secretario del Frente de Defensa de los Consumidores de Chiapas, Alejandro Godínez Pérez, “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha saqueado a Chiapas durante muchos años sin ninguna retribución y, al contrario, agrede a los usuarios con altas tarifas de energía”.

Explicó que en Nuevo León, donde no se produce energía eléctrica, un usuario con casa climatizada y con toda la modernidad en su vivienda, paga 700 Pesos bimestrales por consumo, aproximadamente.

En tanto que en Chiapas, donde se produce alrededor del 50 por ciento de la energía hidroeléctrica que consume el país, “un pobre campesino, sin refrigerador y sin clima, tenga tarifas de hasta 7 mil pesos, y eso no es posible”.

Esa misma situación ocurre a los agricultores de Chiapas, “quienes han tenido que sobrevivir, pero solos”, señaló.

Para ello puso el ejemplo, “al cacao lo saquearon y después casi lo desaparecieron; luego siguió el café y lo dejaron olvidado; además de que aprovecharon el agua para inundar 300 mil hectáreas de cultivos y construir presas hidroeléctricas, pero tenemos una de las tarifas más altas del país”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello