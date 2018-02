PVEM, Mover a Chiapas y Chiapas Unido Irán Separados del PRI y Nueva Alianza en la Elección Para Gobernador

* ANTES DE QUE VENCIERA EL PLAZO PARA MODIFICACIONES EMITIERON CARTA DE NO ACUERDO CON EL PRI.

* CONTENDERÁN CUATRO GRUPOS ENCABEZADOS POR MORENA, PAN-PRD, PVEM Y PRI.

Tapachula, Chiapas; 18 de Febrero.- Sin esperar los resultados que emitiría el Tribunal Electoral en torno al método para elegir al candidato a la Gubernatura del Estado por parte de la coalición “Todos por Chiapas”, tres partidos de los cinco que la conforman, solicitaron formalmente éste domingo desligarse de esa alianza.

Desde el mes pasado había discordancias para establecer ese pacto entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PANAL), Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, precisamente por la forma de elegir a su candidato.

A pesar de los acuerdos tomados entre ellos, el PRI decidió registrar internamente como su candidato, al senador con licencia, Roberto Albores Gleason, y después el fin de semana, por asamblea de Delegados.

Ante ello, el PVEM, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas habían solicitado, la semana pasada, la intervención de los tribunales para que fuera el colegiado quien dictaminara sobre el caso.

Sin embargo, en las últimas horas los representantes de esos tres partidos políticos decidieron separarse de la alianza.

El representante del PVEM, Mauricio Mendoza Castañeda, entregó en la tarde de este domingo un documento en el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en el que anuncia la separación de ese partido a la alianza, “de carácter irrevocable”.

Por la noche, el expresidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, emitió un mensaje en su cuenta personal, el que dijo: “La voz de nuestro movimiento por la dignidad ha sido escuchada. Seguiremos hacia adelante. Tenemos rumbo y destino”.

Por su parte, Miguel Félix Lastra Morales, representante de “Podemos Mover a Chiapas”, también presentó un documento similar de separación de ese partido a la alianza, el cual fue entregado ante el órgano electoral.

Esa solicitud fue ratificada por escrito por el presidente de ese partido, Enoc Hernández Cruz, quien justificó la postura por las mismas causas.

Por la noche, los representantes de “Chiapas Unido” hicieron lo mismo y, al cierre, todavía no estaba definida la postura de Nueva Alianza.

Según Mauricio Mendoza, “a partir de hoy, los partidos que se salen de la coalición quedan en libertad de construir candidatura común para la elección de Gobernador del Estado”.

En la madrugada de éste lunes habría una reunión entre los representantes de esos tres partidos. De concretarse los acuerdos, en el trascurso de éste mismo día se presentarían ante el Concejo General del IEPC para formalizarlo, ya que se vence la fecha límite para hacer esas modificaciones que permite la ley.

En la víspera, el IEPC declaró improcedente la coalición “Todos por Chiapas” en el caso de las Diputaciones locales, porque los partidos no lograron los consensos que se requerían en los 22 de los 24 Distritos donde buscaban ir en alianza y, por tanto, también en esa elección irán separados.

Hasta el momento no está definido el tema de los Ayuntamientos, en donde no se sabe si mantendrán la alianza o participarán como adversarios. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello