PVEM, PAN, PRD, MC, Chiapas Unidos y Mover a Chiapas, Elegirán Candidato Común a Gobernador

*COMPETIRÁN LUIS ARMANDO MELGAR, EDUARDO RAMIREZ AGUILAR, FERNANDO CASTELLANO CAL Y MAYOR, MARÍA ELENA ORANTES, ENOC HERNANDEZ CRUZ, ENTRE OTROS POLÍTICOS DE MENOR VALÍA.

Tapachula, Chiapas; 20 de febrero.- Los seis partidos que en las últimas horas decidieron unirse en una candidatura común para la elección de gobernador en Chiapas, tendrán un proceso interno democrático en el que elegirán a su candidato.

De acuerdo al representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), Mauricio Mendoza Castañeda, es una decisión que tomaron los institutos políticos que signaron el compromiso en la víspera.

Estos son, junto al Verde, los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

“Vamos en una gran candidatura común; una alianza política en donde el Movimiento por la Dignidad ha encontrado sus cauces y aceptación favorable por parte de las dirigencias nacionales del Frente Amplio, así como las Chiapas Unidos y Mover Chiapas”, sostuvo.

En entrevista dijo que “a diferencia de la anterior y extinta coalición que conformamos con el Revolucionario Institucional “Todos por Chiapas”, esta candidatura común va a tener un método de elección incluyente que no le va a cerrar la puerta a ningún cuadro político de los institutos que estamos conformando”.

Señaló, a razón de ejemplo, que se espera que en el proceso participen políticos como los senadores Luis Armando Melgar Bravo y María Elena Orantes López; el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor; el ex presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; el dirigente estala del partido Podemos Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz; entre otros.

Explicó que serán las asambleas de cada partido quienes elijan internamente a su aspirante y, después, todos juntos los someterán en una plenaria para que se elija democrática y públicamente al candidato.

Calculó que ese mecanismo se podría llevar a cabo dentro de unos diez días y precisó que tienen hasta el 21 de marzo para el registro de quien será su candidato.

Después de haber entregado al IEPC la notificación de candidatura común de parte de los seis partidos, ese órgano electoral cuenta con cinco días para dar un dictamen sobre la solicitud, es decir, si procede o no.

De ratificarse, tendrán como adversarios en las boletas a la alianza entre el Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (PANAL), con su virtual candidato, Roberto Albores Gleason; así como a Rutilio Escandón Cadenas, de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

A opinión de Mendoza Castañeda, “quien salga ganador de la candidatura internar en este gran acuerdo político va a ir muy fortalecido”.

Incluso calculó que la meta que buscarían en conjunto en las elecciones del 1º de julio, sería la de alcanzar 1.2 millones de votos.

Al cuestionarle sobre las desesperadas acciones jurídicas que está haciendo el PRI para, por un lado, tratar de que el PVEM regrese con ellos y, por otro, impedir la candidatura común, indicó que “lo que mal comienza, mal termina”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello