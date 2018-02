La Figura de Candidatura Común Para Gobernador en Chiapas es Legal: IEPC

*MAÑANA SÁBADO EN SESION DEL CONSEJO GENERAL DEL IEPC, SE DARA LA RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA, INFORMO EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CHIAPAS, OSVALDO CHACÓN ROJAS.

Tapachula, Chiapas; 21 de febrero.- El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, Osvaldo Chacón Rojas, sostuvo que la figura jurídica de candidatura común para aspirar a ser gobernador en el Estado, es completamente legal.

Al abordar durante un entrevista el tema de la solicitud que hicieron éste lunes seis partidos políticos para registrar una candidatura común para las elecciones de éste 1º de julio, recalcó que esa alternativa está contemplada en el Código y Calendario Electoral.

“Estamos en la fase del Calendario Electoral en donde los partidos políticos definen la forma en la cual se van a presentar en las elecciones”, comentó.

Así también, que éste mismo lunes concluyó el plazo para que los partidos políticos registraran sus convenios de coalición, y al mismo tiempo finalizó el periodo para la modalidad de candidatura común, todo en el caso de los candidatos a gobernador.

Sobre esta última, precisó que, aunque en la boleta tienen el mismo efecto legal, es decir, cada partido político en coalición o en candidatura común, aparece de manera particular en su propio espacio.

En una coalición, según explicó, los partidos políticos comparten –entre otras cosas- un nombre y responsabilidades financieras; mientras que en la común, solamente al candidato.

Aclaró también que corresponden a los partidos políticos decidir, a través de que figura jurídica quieren participar en las elecciones, ya sea de manera individual, coalición o candidatura común.

“A nosotros como autoridad electoral nos corresponde simplemente determinar la procedencia de esas solicitudes de candidatura común, en función de los requisitos que establece la ley”, abundó.

En el caso de la propuesta de esos seis partidos políticos, hay cinco días que se vencen éste sábado, cuando sesione el Consejo General del IEPC, para una resolución de procedencia.

Cabe mencionar que en ese proceso están involucros los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unidos, que a su vez habían renunciado a sus coaliciones anteriores.

De acuerdo a Chacón Rojas, del 21 al 23 de marzo los partidos políticos en Chiapas deberán registrar oficialmente ante el órgano electoral, a las personas que serán sus candidatos a gobernador en la Entidad.

Por su parte, el representante del PVEM ante el IEPC, Mauricio Mendoza Castañeda, indicó en entrevista que el rompimiento que tuvieron varios partidos políticos en la coalición con el PRI, se debió a que el tricolor no aceptó elegir al candidato a gobernador a través de un proceso democrático, sino por medio de una imposición.

“Por eso decidimos, junto con Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, conformar un candidatura común, a la que valiosamente se han unido el PAN, PRD y MC”, recalcó.

Al referirse a la impugnación que está impulsando el PRI para impedir esa unión de partidos, opinó que es contradictorio, “porque los mismos diputados locales del Revolucionario Institucional aprobaron a principios del año pasado, la figura de candidatura común”.

Confirmó que ahora esos seis partidos políticos están afinando los detalles para poner en marcha un gran proceso interno, “en donde a través de la democracia y de piso parejo, cualquiera pueda participar para ser el candidato, sin imposiciones y en donde no se va coartar el derecho de nadie”.

De entrada, según adelantó, se está poniendo como garantía que será un proceso equitativo, “a diferencia de lo que se vivió con el PRI”.

Aprovechó para señalar que el partido al que representa, y el resto de los institutos políticos que conforman esa candidatura común, no pretenden ganar las elecciones en los tribunales, sino en las urnas y por la decisión de los ciudadanos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello