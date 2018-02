Rosario Robles Desvió 3 mil 855 Millones en SEDATU

*Revela la Auditoría Superior de la Federación.

Ciudad de México; 21 de febrero.- Con Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) esa dependencia provocó un quebranto de 3 mil 855 millones de pesos, al desviarlos de recursos del Programa de Infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias aún sin identificar, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al dar a conocer la tercera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el ente revisor del gasto gubernamental descalificó el ejercicio de los recursos públicos en la Sedatu. El análisis de la gestión financiera y operativa ahí, arroja que de 6 mil 231 millones de pesos ejercidos en el capítulo 4000 del Programa de Infraestructura, la Sedatu ejerció 3 mil 855 millones en conceptos de gastos distintos a los autorizados.

Esa cantidad millonaria corresponde al capítulo 3000 –Servicios generales– “sin contar con las adecuaciones presupuestales ni con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esos pagos se destinaron a universidades por mil 23 millones 758 mil pesos; a proveedores por mil 489 millones 324 mil; Programa Hábitat 2015, 148 millones 499 mil, y a los Programas de Vivienda Digna y Rural 2015 por 268 millones 569 mil pesos.

A transferencias en cuentas bancarias se destinaron 689 millones 220 mil pesos. Esa cantidad queda en el limbo, pues no se identificó al beneficiario, ni se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria de dichas transferencias, advierte la ASF.

También la Sedatu no cumplió con el objetivo del Programa de Infraestructura, ya que para el ejercicio 2016 se tenían registrados 102 mil 626 proyectos autorizados en las tres vertientes, de los cuales, se reportaron como terminados 72 mil 942 proyectos; en proceso o no iniciados 29 mil 649, y cancelados 35.

En el ejercicio presupuestal de 2016 la Sedatu tramitó ante la Tesorería de la Federación un monto 6 mil 231 millones 605 mil pesos. Esa cantidad fue registrada y reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Y la Dirección General de Programación y Presupuestación (DGPP), responsable de la administración, ejercicio y control de los recursos presupuestales de la Sedatu, solamente ministró (distribuyó) 2 mil 375 millones 770 mil pesos a las delegaciones estatales de la Sedatu.

La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, como instancia normativa encargada de dirigir, planear, programar y coordinar su funcionamiento, informó que en sus registros tiene como importe ministrado a las delegaciones estatales 3 mil 28 millones 454 mil pesos, cifra que difiere en 652 millones 683 mil con lo reportado por la DGPP.

Por su parte, las delegaciones estatales, como instancias responsables directas de verificar la ejecución y atender la operación del programa, reportaron como recibido de la DGPP, un importe de 2 mil 872 millones 628 mil pesos, cifra que difiere en 496 millones 858 mil pesos.

“Como se observa, los responsables de administrar y controlar los recursos presupuestales a cargo de la Sedatu (DGPP), de dirigir, planear, programar y coordinar la ejecución del programa (delegaciones estatales de la Sedatu), reportaron cifras que difieren entre sí. De lo anterior, se concluye que existe una diferencia, por 3 mil 855 millones 835 mil pesos, entre el importe reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 y el importe ministrado por la DGPP a las delegaciones de la Sedatu.(Agencias)