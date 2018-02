Detenidos Más de 300 Extranjeros Peligrosos; Muchos Continúan Delinquiendo en la Región

*A DIARIO SE PUBLICAN ASESINATOS, ROBOS Y ASALTOS DONDE APARECEN INVOLUCRADOS EXTRANJEROS, ENTRE ELLOS MIEMBROS DE LAS PANDILLAS MARA SALVATRUCHA Y BARRIO 18, QUE DISPUTAN EL CONTROL DE LA ZONA. LO CURIOSO ES QUE SIGUEN PULULANDO EN LAS CALLES.

Tapachula, Chiapas; 22 de Febrero.- De los alrededor de 700 extranjeros asegurados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en los últimos tres años, quienes eran requeridos judicialmente en sus países por delitos graves y por su alta peligrosidad, poco más de 300 fueron localizados en Chiapas.

Así lo dio a conocer el Delegado de esa dependencia en Chiapas, Jordán Alegría Orantes, entrevistado al concluir una reunión en materia de seguridad, celebrada en esta ciudad.

Todos ellos tenían órdenes de localización, búsqueda y aprehensión por delitos como asesinatos múltiples, secuestro, extorsión, fraude, robo, narcotráfico, asalto con violencia, violación a menores, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros.

Mantienen una estrecha coordinación con la Policía Nacional Civil de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, entre otras naciones, incluyendo sus Fiscalías y Cancillerías, lo que ha permitido el cruce de información para detectar a ese tipo de delincuentes, dijo.

Según el funcionario, un vez que son detectados en cualquier punto de verificación migratoria en el país o en los operativos interinstitucionales, en los que intervienen las tres instancias de Gobierno y las fuerzas militares, son asegurados y puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Posteriormente, se cumple un proceso protocolario en el que se da parte a las autoridades consulares, migratorias y federales de los países en los que son requeridos, para después ser trasladados y entregados a esas naciones, donde son sometidos a procesos penales.

De acuerdo al funcionario, hasta el momento no hay el registro de que alguna de esas personas indiciadas haya regresado a territorio nacional.

Al pedirle que mencionara algún ejemplo sobre ello, recordó que apenas el mes pasado fue asegurado en el municipio fronterizo de Suchiate, un extranjero de origen panameño, quien era buscado en diferentes países acusado de varios homicidios y porque, supuestamente, pertenece a una red relacionada con delitos contra la salud y narcotráfico.

Así también, que en un operativo de verificación migratoria realizado en el Parque Central de Tapachula, fue detectado y asegurado un hondureño acusado de ser el autor de la violación sexual de varios menores de edad.

En esas acciones interinstitucionales que se celebran en todas las regiones del Estado, señaló que también han sido asegurados varios extranjeros miembros de bandas delictivas juveniles, como la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18.

Las acciones de seguridad incluyen recorridos en el centro de las cabeceras municipales, colonias y áreas conurbadas; bares, cantinas, centros nocturnos; posadas, hoteles y moteles, entre otros.

En las tareas participan la autoridad investigadora de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General del Estado, no sólo para trabajar en paralelo y de manera coordinada, sino también para verificar que no se estén cometiendo delitos como el de trata de personas, así como el de explotación sexual o laboral.

Incluso, colaboran elementos de la Secretaría de Salud, para verificar las condiciones en las que se encuentran los extranjeros localizados.

Se calcula que en los últimos tres años, fueron aseguradas alrededor de 50 extranjeras que no pudieron acreditar su legal estancia en el país, y que presuntamente estaban ejerciendo la prostitución, sin ningún control sanitario y, con ello, exponían su salud y su vida, así como la del resto de la sociedad.

En esos operativos, el grupo interinstitucional ha rescatado a víctimas de diversos delitos, y detenido a personas en posesión de drogas, armas de fuego o prófugos de la justicia

De acuerdo al Delegado, ahora hay participación de extranjeros que ingresaron ilegalmente al país, en al menos un 40 por ciento de las faltas administrativas que se cometen en Tapachula y en los municipios aledaños, principalmente.

Se refirió a la frontera sur de Chiapas como una región de intenso tránsito de personas que se combina con situaciones culturales y de intereses de sobrevivencia, como lo que ocurre con cientos de balseros mexicanos y guatemaltecos, que hasta sindicato tienen.

De acuerdo a sus estadísticas, las estrategias que México ha implementado en los últimos cinco años, ha permitido convertir los flujos migratorios de extranjeros, de irregulares a regulares, y con ello contribuir a la seguridad y la economía del país.

Uno de esos mecanismos es la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), mencionó, impulsada de manera conjunta entre el Gobierno Federal, el gobernador, Manuel Velasco Coello, y el diputado federal, Enrique Zamora Morlet.

Tan solo con ese documento, alrededor de 2.1 millones de extranjeros ingresaron anualmente en el 2016 y 2017 a territorio chiapaneco, con fines turísticos, recreativos, deportivos y comerciales.

De igual manera, otros 14 mil centroamericanos que ya cuentan con su Tarjeta de Trabajador Fronterizo, con la cual pueden ingresar a Chiapas a desempeñar sus labores, regularmente en el campo.

Mientras que, según Alegría Orantes, se ha ido reduciendo considerablemente el número de extranjeros que ingresan de manera irregular al país.

Cerca del 50 por ciento de los extranjeros que son asegurados en territorio nacional por no poder acreditar su legal estancia, son en Chiapas, dijo.

Al mismo ritmo que crece el número de afiliados a la TVR, en la misma proporción se reduce las personas que pretenden entrar a México ilegalmente.

Con ello, en el 2015 el INM aseguró en la Entidad a cerca de 85 mil extranjeros por esas situaciones; en el 2016 la cifra se incrementó a casi 90 mil, pero para el 2107 bajó a cerca de 37 mil; y para éste año se calcula que pudieran ser menos de 25 mil.

Comentó que el río Suchiate sirve de referencia para los límites entre México y Guatemala, y cuando su cauce baja, es cuando más tráfico ilegal hay.

Aún cuando reconoció que no hay cifras oficiales sobre ello, calculó que deben haber unos 80 pasos informales entre Chiapas y esa nación centroamericana, incluyendo veredas y cañadas.

También habló de los éxodos masivos que hubo de extranjeros que trataron de aprovechar en los últimos años las oportunidades que les daban los Estados Unidos, como el caso de los africanos.

Por eso, la Estación Migratoria del INM en Chiapas tuvo durante el 2013 a unas 560 personas de origen extracontinental, la mayoría africanos, quienes solicitaron un salvoconducto para recorrer territorio mexicano y llegar a Norteamérica.

En el 2014, esa cifra subió a uno mil 700; en el 2015 a 3 mil 200; pero en el 2016 se disparó a más de 24 mil, previendo que habrían cambios gubernamentales en Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia.

Las reformas migratorias que dispuso ese mandatario, ocasionó que durante el 2017 las solicitudes de los extracontinentales que pasaron por Chiapas se redujeran hasta menos de 8 mil; mientras que en estos dos primeros meses del año, apenas van unas 350.

Esos flujos de africanos llegan regularmente vía marítima a Brasil, y en cada país al que llegan, se presentan voluntariamente ante las autoridades migratorias en donde solicitan un documento que les permita continuar su viaje de manera legal, como lo hacen también en México.

En el caso del INM, se les extiende un oficio de salida para que en un plazo no mayor a 15 días, abandonen el país en cualquier punto de internación.

Durante su viaje hacia la frontera norte, en cada centro de verificación migratoria, presentan ese documento que permite -además- monitorear su trayectoria y ubicación.

Por otro lado, los operativos de verificación que hace el INM en Chiapas, concluye con el aseguramiento de entre 150 y 200 extranjeros diariamente.

Estos son trasladados hacia la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, que cuenta con un capacidad de poco menos de mil personas.

En la misma proporción en la que entran, así son repatriados a sus naciones de origen, con un protocolo sumamente estricto en materia de derechos humanos, que incluye transporte con aire acondicionado, televisión con películas aprobadas por contenido, supervisión de diversos organismos internacionales, tres comidas diarias con 28 menús diferentes, servicio médico las 24 horas del día, entre otros.

Mientras que en esa misma Estación Migratoria, hay oficinas de cinco Consulados, Derechos Humanos y observadores internacionales, quienes verifican las condiciones en las que son tratados los extranjeros asegurados, como muy pocos lo hacen en el mundo. EL ORBE/MESA DE REDACCION.

NOTA: Por otro lado, a pesar de todo ello, la sociedad en Chiapas, sobre todo la del Soconusco, considera que ha crecido el flujo de indocumentados que vienen a delinquir, y que por ello los índices de inseguridad se han incrementado de manera alarmante en la región, ya que de lo contrario, ¿Qué otra explicación hay?.

En las calles se observan extranjeros con mucho más tiempo de residencia del que se menciona, y en las publicaciones de EL ORBE se difunden todo tipo de delitos donde se ven involucradas precisamente personas de otro país.

Se habla de operativos por parte de las autoridades, pero la ciudadanía, principalmente de las colonias periféricas se quejan de que estos no se ven, mientras que los pandilleros se pasean por las calles causando zozobra.