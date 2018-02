Choferes de Colectivos Paralizaron Transporte Urbano Contra Supuestos Abusos de Patrones

* EDGAR BUSTAMANTE GIRÓN, CONSEJERO DE FRENTE DE DEFENSA DEL AUTOTRANSPORTE ESTATAL Y FEDERAL EN LA COSTA, SIERRA, FRONTERA Y SOCONUSCO, SE DESLINDÓ DEL MOVIMIENTO Y SEÑALÓ A UN GRUPO DE INTENTAR DESESTABILIZAR.

* EMPRESARIOS REPORTARON PÉRDIDAS POR EL BLOQUEO DE CALLES.

Tapachula, Chiapas; 23 de Febrero.- Operadores del transporte colectivo urbano determinaron paralizar la ciudad al dejarla sin servicio, como medida de presión para que la Secretaría del Transporte intervenga y frene los abusos de los patrones.

Es decir, explicaron, el costo de la gasolina lo absorben los trabajadores del volante y ahora que se anunció un posible incremento de un Peso al pasaje, los concesionarios y los que alquilan placas inmediatamente anunciaron que subirán las cuentan en 200 Pesos en promedio.

“Ellos solo buscan su beneficio, sin importarle que nosotros nos enfrentamos a los usuarios que no están de acuerdo con pagar un peso más, posiblemente tengan razón porque hay unidades que están hechas pedazos, pero no porque los patrones no tengan dinero sino porque no les interesa intervenir”, aseguró Rafael “N”.

Las Cuentas y el Combustible.

Las cuentas que pagan al patrón son bastante altas. De lunes a viernes son 1400 Pesos todo el día. En promedio, el sábado la cuenta es de 900 Pesos y hay algunos casos de 820 Pesos todo el día.

El domingo la cuenta todo el día en promedio es de 820 Pesos, la más barata es de 500 y la intermedia de 600.

En todo el día el gasto de combustible en promedio es de 1,150 Pesos, 800 Pesos en el turno de la tarde y 350 por la mañana.

Con el anuncio del aumento de un Peso al pasaje, dijeron, los patrones también pretenden subirle a la cuenta, situación que originó que los operadores decidieran paralizar el servicio, toda vez que los dueños de placas van aumentar el costo de la renta que actualmente está en 15 mil y la pretenden subir a 18 mil Pesos, por lo que el dueño del puro carro busca subirle a la cuenta para enfrentar los costos del alquiler.

Con el Peso que ya subió el pasaje, los dueños pretenden aumentar en 200 Pesos más por todo el día a la cuenta, lo que viene afectar al operador al que de nada le sirve una nueva tarifa si los únicos beneficiados son los dueños de placas y los que alquilan.

Transportistas se Deslindaron del Paro.

Por su parte, el representante del transporte organizado, Edgar Bustamante Girón, se deslindó de la movilización que realizaron los choferes y minimizó el hecho.

En las redes sociales un grupo de operadores convocó al paro y que presuntamente como no había el respaldo de los concesionarios, lo único que generó fue confrontación verbal entre los choferes y los usuarios, sostuvo.

Destacó el exhorto a sus choferes a no participar en la movilización porque no era conveniente, toda vez que se iba a generar mucha fricción, por lo que no se sumó la mayoría.

Bustamante Girón señaló que sólo está inconforme el 5 por ciento, situación que afecta a todo el gremio, además, los principales cabecillas son quienes alquilan placas, es decir, son dueños de unidades, pero no de las concesiones, entre ellos uno conocido como Jimmy “N”.

Aseguró que el grupo concesionado que representa decidió no participar porque no es el momento, además el tema está muy enardecido por la inconformidad que se ha generado entre los usuarios.

También señalaron como organizadores a los choferes Noé Salvador “N”, Carlos Enrique “N” y Jimmi “N”, quienes además de exigir la intervención de la Secretaría del Transporte pidieron la instalación de una mesa de negociación.

Bloquearon las principales calles que dan acceso al centro de la ciudad, así como en la carretera Costera a la altura del fraccionamiento Framboyanes. Participaron choferes de las rutas COBACH-El Carmen, COBACH-Solidaridad, Nuevo Milenio, Framboyanes, entre otras, y se levantaron con el compromiso de la autoridad de revisar el caso.

Tras haber sido conminados los operadores a levantar el paro, se trasladaron a las instalaciones de un parque que se ubica en la 28ª calle Oriente y Avenida Las Palmas, en el fraccionamiento Los Laureles, donde fueron atendidos por el delegado del Transporte en el Soconusco, Jairo Palomeque Madrid.

Acudieron a la reunión un promedio de 50 operadores con sus respectivas unidades y fueron informados que ha sido agendada una reunión con autoridades de la Secretaria de Transporte y no se realizó ninguna minuta de acuerdos.

Está por definirse el día, fecha y lugar donde se llevará acabó la reunión, por lo que los inconformes estuvieron deacuerdo, quedando el área despejada.

Sector Empresarial Exige Intervención de las Autoridades.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro (Procentro), César García, se pronunció porque intervengan las autoridades para que no se permita que el centro de la ciudad sea rehén de los transportistas.

Lamentó que a causa del bloqueo que duró varias horas las ventas fueron afectadas, hubo personas que también querían llegar a los restaurantes y no pudieron hacerlo, situación que dejó muchas pérdidas económicas a causa de la tibieza y complicidad de la Secretaría del Transporte con los denominados “pulpos”, quienes hacen lo que les viene en gana en el municipio. EL ORBE / Rodolfo Hernández González