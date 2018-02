Ministerio Público Debe ser Autónomo y Fuera de Intereses Políticos: Meade

* Distanciado del Ejecutivo.

Ciudad de México. José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición encabezada por el PRI, dijo que el ministerio público debe ser verdaderamente autónomo, fuera de intereses de políticos. “Se debe cortar el cordón umbilical ” con el Ejecutivo, expresó. No obstante, ante el caso de la investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) contra el candidato presidencial Ricardo Anaya (de la alianza PAN-PRD y MC), subrayó que este debe ser investigado por la inconsciencia entre sus ingresos y propiedades.

“Uno no puede esconder atrás de ninguna cortina de humo estilos de vida y falta de consistencia. La ambición de poder y la ambición de dinero se ven, se refleja…”, dijo en entrevista al término de una reunión con integrantes de un foro de mujeres de la que es parte su coordinadora de oficina Vanessa Rubio.

Actualmente, agregó a pregunta expresa sobre la investigación de la PGR hacia Anaya, con el sistema de información actual es cada vez más difícil esconder las inconsistencias entre la forma de ser y creo que es lo que debe ser investigado.

Los abogados de Anaya advierten que la PGR está siendo usada para golpear a su cliente.

Meade hizo alusión a su propuesta para combatir la corrupción, señaló que no se han retractado de pedir cárcel para responsables de estos ilícitos, pero sobre todo dar plena autonomía al ministerio público para que las investigaciones no queden a voluntad de gobierno o de los políticos.

Se refirió a la necesidad de cortar el cordón umbilical “entre el Ejecutivo y el ministerio público para que deslinde responsabilidades.

“Que no esté sujeto a consideraciones o represiones políticas sino que llanamente tenga autonomía para deslindar responsabilidades “, dijo. Agencias