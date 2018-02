La Unidad Administrativa Sin Servicio de Recolección de Basura

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero.- La Unidad Administrativa, recinto oficial del Gobierno del Estado y donde se brinda atención a la población a través de 14 dependencias, luce como una sucursal del basurero municipal, ya que el acumulamiento de basura es enorme y provoca fétidos olores, mala imagen y contaminación ambiental.

Usuarios de los servicios que prestan las dependencias estatales, denunciaron que el descuido del recinto genera malestar, críticas y que esto da muestra de la falta de compromiso de las autoridades hacia la ciudadanía, en brindar un lugar digno para realizar trámites.

Cientos de ciudadanos de toda la región Soconusco, acuden al edificio ubicado en el Fraccionamiento Las Palmas, la mayoría de ellos a pagar impuestos y servicios, que dicen no ver reflejado, ya que no ha servido ni siquiera para mantener en mejores condiciones este sitio.

Tanto dentro como afuera, el acumulamiento de basura es lo que les da la bienvenida a las personas que tienen la necesidad de hacer algún trámite o a los trabajadores que laboran en este recinto, pues ya son varias semanas en que el personal del carro recolector de basura del municipio de Tapachula, no hace su labor.

Tampoco se sabe quién es el encargado de poner orden en ese inmueble y sus alrededores, aunque algunos empleados afirman que la basura y toda la suciedad son porque le dejaron de pagar a la empresa encargada de esas tareas.

De igual forma, culparon al servicio de Limpia, de no hacer el trabajo diario de recolección de basura, pues se sabe que desde el 15 de Febrero no han llegado a la Unidad Administrativa a llevarse los desechos, por lo que son más de 10 días en que la basura está acumulada en el lugar.

Tampoco la Secretaría de Salud, que lleva a cabo la campaña de prevención contra el mosquito transmisor de enfermedades, no puede hacer un llamado enérgico a las autoridades de solucionar la situación, ya que en la parte posterior del edificio existen cacharros como sillas, escritorios y desechos de oficinas, que tienen varias semanas ahí.

Además, en los depósitos donde se coloca la basura se pueden observar vasos de plástico, bolsas de frituras, pañales desechables, pet, platos de unicel, bolsas de las que se ignora su contenido, y otros desechos más que están regados alrededor de los recipientes. Agencia Intermedios