“Bienestar Salario Rosa” Valora el Esfuerzo que las Mujeres Hacen por sus Familias: MVC

Chilón, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello entregó el programa Bienestar Salario Rosa a mujeres de Chilón, a quienes reconoció el trabajo y esfuerzo que realizan a favor de sus familias.

Ante más de tres mil beneficiadas y acompañado del alcalde Felipe Gutiérrez Miranda, Velasco Coello destacó el valor y fortaleza de las chiapanecas, que ponen todo el corazón en las distintas acciones que día a día desempeñan.

El jefe del Ejecutivo señaló que la ayuda económica entregada en este municipio de mayoría indígena no tiene ningún interés personal, ni mucho menos de índole político, por lo que no debe ser condicionado.

“Ustedes son fuertes y honestas, entregadas al trabajo duro para ofrecer siempre mejores condiciones de vida para sus familias; este programa reconoce el trabajo que realizan en sus hogares y no tiene intermediarios, no se dejen sorprender por personas que quieran sacar algún beneficio, no tienen por qué condicionarlas”, manifestó.

En este marco, el Gobernador hizo un llamado a la población de Chilón, para que en un trabajo conjunto, contribuyan en la eliminación de la violencia de género, por lo que pidió a todas aquellas que han sido víctimas, a que rompan el silencio y denuncien a sus agresores para que sean sancionados con todo el peso de la ley.

“Que se escuche fuerte en todas las comunidades y colonias de Chilón: ¡Basta a la violencia en contra de las mujeres! Siempre van a tener en mí a un amigo y a un aliado para que juntos defendamos sus derechos”, apuntó.

Por su parte, Leydi Constantino, beneficiada con Bienestar Salario Rosa, dijo que este recurso es de gran ayuda para los hogares que más lo necesitan, el cual se puede ocupar en alimentos u otras necesidades.

“Me da mucho gusto que esté aquí Gobernador, bienvenido a nuestro pueblo, lo que más me alegra es que este apoyo que vamos a tener nos va a beneficiar a mí y a mi familia. Nos reconocen por el trabajo que hacemos en la casa, como madres, como mujeres luchadoras y trabajadoras que somos”, expresó.

En este sentido, el alcalde Felipe Gutiérrez Miranda agradeció este apoyo destinado a fortalecer la economía de miles de familias, principalmente de los pueblos indígenas.

Cabe mencionar que en la administración de Velasco Coello se ha diseñado una serie de programas y estrategias en los 123 municipios, enfocados primordialmente en el beneficio de las mujeres. ICOSO