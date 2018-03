Combistas se Quejan que les Suben las Cuentas y No Tienen Prestaciones Como IMSS, INFONAVIT y Otras

*PULPOS DEL AUTRANSPORTE CON VARIAS CONCESIONES DE PLACAS EN SU PODER, SE ENRIQUECEN EXPLOTANDO A LOS CHOFERES, ADEMAS DEL PESIMO SERVICIO QUE PRESTAN AL USUARIO, YA QUE MUCHAS DE LAS UNIDADES ESTAN CONVERTIDAS EN CHATARRAS, YA ES TIEMPO QUE LAS AUTORIDADES REGLAMENTEN EL SERVICIO.

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo.- El presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado, Mario Bustamante Grajales, hizo un llamado a la Secretaría de Transportes (ST) a que asuma su responsabilidad en torno a las tarifas de ese sector público, porque la falta de un posicionamiento claro ha provocado enfrentamientos entre los usuarios y los prestadores del servicio.

Responsabilizó al titular de esa dependencia, Mario Carlos Culebro Velasco “de lo que pueda provocar esa anarquía”, al asegurar que no es la primera vez que el gremio solicita que atienda ese tema.

En los últimos 15 días, los concesionarios incrementaron la tarifa del servicio colectivo urbano en el Estado, de seis a siete Pesos y aún cuando algunos representantes de ellos aseguraron que ya había autorización, la Secretaría ha guardado silencio, no ha emitido un documento que avale los aumentos, pero tampoco ha dicho lo contrario.

De acuerdo a los propios choferes de los colectivos, el funcionario está violando lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transportes en el Estado de Chiapas, en donde se establece que la Secretaría de Transportes tiene la responsabilidad de dar a conocer las tarifas del pasaje, para satisfacer las necesidades de la ruta o que así lo exija el interés general.

En esa misma ley se deja en el artículo 53, que las tarifas que se cobren deberán ser determinadas por la Secretaría de Transportes, con la opinión favorable del Comité Consultivo en materia de Transportes, que tampoco se ha pronunciado sobre el aumento de un Peso.

Mientras Culebro, no da la cara para explicar lo ocurrido, los conflictos de la sociedad se están dando a la hora de querer abordar el transporte.

Y es que los choferes les advierten que la tarifa es de siete Pesos y que, de no estar de acuerdo, no pueden subir a las unidades, lo que ha desatado la inconformidad.

“Nosotros no tenemos la culpa. Es el patrón el que nos dice cuánto hay que cobrar porque ya nos subieron la cuenta diaria. Pero, como la gente no quiere pagar el aumento, no estamos sacando lo que piden y por eso nos ordenaron que ya no dejemos subir a los que llevan solo los seis pesos”, indicaron.

Aunque es ilógico no dejar subir al pasajero porque no podrían cubrir la cuota que les exigen los patrones, por lo consiguiente no sabe “en donde que quedó bolita”.

Al ser cuestionados sobre las prestaciones sociales, comentaron que no cuentan con Seguro Social, Infonavit, vacaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones que, de acuerdo a la ley, tienen derecho por ser trabajadores asalariados.

Por lo contrario, dijeron, aquellos que estén interesados en ser choferes, tienen que entregarle a los concesionarios una fianza, que varía de acuerdo al criterio del propietario de la unidad, y que tampoco escuchan de razones cuando no se logra juntar el dinero de las cuentas diarias.

Algunos sectores de la sociedad han señalado en las últimas horas que están de acuerdo en pagar los siete Pesos, siempre y cuando se cambien las unidades por vehículos último modelo, con aire acondicionado, mecanismos de ayuda para personas con capacidades diferentes, choferes uniformados y con talonarios de identificación visible, ya que la gran mayoría de los carros que están dando el servicio, se encuentran en pésimas condiciones.

Cabe hacer mención que a cualquier persona le dan la combi para que la trabaje, sin contar con experiencia y quienes son los que provocan accidentes al ir peleando el pasaje y a la larga dejan abandonado el vehículo sin que se haga cargo el concesionario. Ya es tiempo que la Coordinación del Transporte en el Estado, los reglamente para evitar que sigan cometiendo arbitrariedades en contra del usuario. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello