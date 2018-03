Sancionan al Equipo Venados por Alineación Indebida Ante Cafetaleros

México.- De acuerdo a un comunicado, la Comisión Disciplinaria informó que el conjunto de Venados presentó una hoja de alineación de sólo 8 jugadores registrados en el Futbol Mexicano antes de cumplir los 18 años, en el partido de la Jornada 6 de la Copa MX ante Cafetalero.

Luego de analizar la cédula arbitral, la Comisión aseguró que el equipo de venados infringió en el Artículo 21, Segundo Párrafo del Reglamento de Competencia COPA MX 2017-2018, al no cumplir con las condiciones.

Artículo 21:

En la hoja de alineación que los Directores Técnicos presentan al Árbitro para que sean anotados en su Informe Arbitral (titulares y suplentes), de los 18 Jugadores que alinean, al menos 9 deben cumplir con la condición de haber sido registrados en el fútbol mexicano antes de cumplir los 18 años, y haber participado mínimo en un Torneo organizado por la FMF, los otros 9 pueden no cumplir con esta condición.

Artículo 22:

Se considera alineación indebida:

22.5. El no presentar en la hoja de alineación el número mínimo de jugadores registrados, según la División que le corresponda. Si debido a la expulsión, un Club queda con menos Jugadores en el terreno de juego, de los que está obligado a alinear, no se tomará como alineación indebida.

Luego de lo estipulado, la Comisión determinó que el cuadro de Yucatán incurrió en alineación indebida.

Por lo que se le deberá aplicar lo estipulado en el artículo 24.3 del Reglamento de Competencia de COPA MX vigente, que indica: “Los Clubes que incurran en alineación indebida se harán acreedores, según el caso, a las siguientes sanciones: si el Club infractor pierde el partido, todos los goles anotados de este encuentro serán anulados y el resultado final será 3-0 a favor del Club que actuó legalmente”.

Por lo que el resultado del encuentro queda de la siguiente forma: Cafetaleros de Tapachula 3-0 Venados de Yucatán. Agencias