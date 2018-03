Autoridades de Guatemala Detienen a 81 Personas Ligados a Red de Delincuencia Organizada

* Inmiscuidos Agentes de Migración y Aduanas de México y Centroamérica.

Los delincuentes se dedican a asaltar turistas en carreteras.

Tapachula, Chiapas; 2 de Marzo.- Hasta el momento han sido detenidas 81 personas de tres bandas de la delincuencia organizada que se dedicaban al asalto carretero a turistas y en el que están involucrados agentes de Migración y Aduanas, tanto de México como de Guatemala, reveló Luis Rolando Mich de León, jefe del Departamento de Asistencia del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

En rueda de prensa sostenida en esta ciudad, con motivo de la participación de ese Gobierno centroamericano en la Expo Feria Tapachula 2018, el funcionario federal abordó el tema de las acciones que se están llevando cabo para afrontar la inseguridad y la corrupción.

Precisó que los detenidos corresponden solamente funcionarios y civiles de Guatemala, y que en el caso de los agentes mexicanos, la Fiscalía habría presentado un reporte para que se actuara en consecuencia.

“Dentro de las bandas detenidas se encontró que hay elementos de Migración y Aduanas, tanto de México como de Guatemala, coludidos, que en realidad son delincuentes que lograron conseguir un trabajo dentro del gobierno y no se dedican a servir al pueblo, que es para lo que fueron contratados”, comentó.

Al preguntarle sobre el modus operandi de esos servidores públicos, señaló que les generaba mucha sospecha que un elemento de migración o de aduanas solicitaba a los turistas que informaran sobre cuánto dinero llevaban consigo y que curiosamente después, esas personas eran asaltadas.

Entre los involucrados con esas bandas delictivas transnacionales, hay también funcionarios de El Salvador y Honduras.

Por eso hizo la recomendación a los turistas de utilizar tarjetas de crédito o debito, para no transportar efectivo y no ser blanco de la delincuencia.

“Tenemos que seguir trabajando fuertemente como país para eliminar esos actos, porque la corrupción no solamente se da en los altos niveles sino también en los bajos y en el de operatividad. Son delincuentes infiltrados en las instancias del Estado”, recalcó.

Consideró que persisten esas actividades ilícitas y que por eso es importante que las victimas denuncien si son objeto de algún tipo de delitos.

Reconoció que el tema de inseguridad sigue siendo una percepción en el exterior de su país y que, por lo mismo, el Gobierno de Guatemala está tomando acciones sobre ello, como la creación de una policía de turismo profesional, el reforzamiento con elementos en los principales destinos turísticos, y la creación una Fiscalía para la Atención de los Delitos Cometidos Contra Turistas.

Eso ha permitido que en los dos primeros meses de este año no se haya recibido ninguna denuncia de turistas agraviados en territorio centroamericano.

El año pasado, Guatemala fue visitada por dos millones ciento trece mil turistas y solamente se tuvo cuatrocientas denuncias de delitos cometidos en contra de ellos, es decir menos del uno por ciento.

En el caso del temor de los visitantes por la presencia de bandas delictivas juveniles, como la Mara Salvatrucha 13 o la Barrio 18, comentó que no hay registro de algún miembro de esos grupos en ninguno de los destinos turísticos y que, por el contrario, los evitan y se concentran zonas suburbanas.

Argumentó que están siendo combatidas de manera conjunta con los Gobiernos de El Salvador y Honduras, y que para ello se destinan fondos económicos para erradicarlas.

Mich de León es parte de una comitiva del Gobierno y empresarios guatemaltecos que estará presente durante los 17 días de la Expo Feria Tapachula. En el Pabellón Internacional promocionarán los principales destinos turísticos de ese país.

Ofertarán la Guatemala colonial y la moderna, con todas las inversiones que el presidente Jimmy Morales ha hecho, sobre todo en infraestructura y servicios, así como la participación de la iniciativa privada centros comerciales, destinos y parques temáticos.

Actualmente existe un registro de unos 40 mil mexicanos que visitan Guatemala cada año, contra los alrededor de 800 mil salvadoreños que arriban a esa nación.

Consideran que la paridad entre el Peso Mexicano y el Quetzal, que les favorece a ellos en casi tres a uno, es uno de los factores por el cual son pocos turistas nacionales que van a su territorio. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello