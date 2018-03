Propuestas de AMLO, Difíciles de Realizar: Concanaco

* Insuficientes 6 Años Para Superar Crisis.

Mérida, Yucatán. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio manifestó que las medidas que propone el precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, son populistas y difíciles de realizar.

Son tan difíciles de realizar que es como ofrecer el cielo en la tierra.

“Solo le faltó ofrecer 20 mujeres por hombre”, acotó el presidente Nacional de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentíes.

El dirigente empresarial sostuvo que la postura del político tabasqueño, cuando se refiere a que podrá cambiar el rumbo del país en seis años, es difícil de creer porque consideró que en un periodo de 6 años no es suficiente para hacer realidad sus propuestas.

Solana Sentíes manifestó que lo importante no son las propuestas de López Obrador, sino el cómo pretende ejecutarlas.

“No puedo criticar sus propuestas, porque no sabemos cómo lo va lograr”, reiteró.

El presidente de la CONCANACO pidió que el candidato explique la forma en cómo dará empleos a los “ninis” y apoyo a todos los adultos mayores, porque no basta solo con decir que los ayudará.

Manifestó que al sector empresarial le preocupa el nivel de descontento de la sociedad hacia las autoridades que actualmente están al frente del país y dijo que esa situación a veces no permiten valorar las propuestas de los gobernantes.

Señaló que en México se está viviendo tiempos políticos “muy enardecidos de manera artificial”, y criticó que actualmente los actores políticos no están generando propuestas ni ideas. que es lo que debiera hacer.

Calificó que esta contienda política del 2018 es “la peor” que ha observado.

Solana Sentíes señaló que la organización que preside está acostumbraba a tratar con gobiernos y actores políticos de las diferentes instituciones partidistas del país, por lo que consideró que durante este proceso democrático se necesita una campaña con propuestas, lejos de las descalificaciones o los pleitos.