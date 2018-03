Titular de Segob Niega “Guerra Sucia” Contra Anaya

* Pide a Partidos Mantener el Diálogo.

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, convocó a todos los actores que participarán en las elecciones de julio próximo a mantenerse en la ruta del diálogo, separándolo de toda forma de disputa partidista.

Luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) anunció esta mañana que rompía el diálogo con el gobierno federal por la “guerra sucia” contra su candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, el funcionario federal manifestó que las denuncias hechas por algunas fuerzas políticas deben discutirse y, en su caso, sancionar por las vías que marca la ley, pero siempre privilegiando el diálogo, que –subrayó– de ninguna manera debe interrumpirse.

Según Navarrete Prida, la difusión de un video no puede ser motivo para suspender el diálogo con los partidos ni con la Segob, ni supone una ofensiva del gobierno federal contra nadie, y recalcó que si algún funcionario ha traspasado los límites legales puede ser sancionado.

“Es una pena que traten de cancelar un diálogo sobre seguridad, al confundir que es un tema político cuando no lo es; podemos argumentar y decir lo que se quiera, hay instancias para dirimirlo, pero saquemos la disputa partidista de esto”, precisó en un comunicado.

La responsabilidad en materia de gobernabilidad y seguridad, agregó, es compartida entre los partidos políticos, gobiernos estatales y federal, por ello es necesario separarla de la disputa partidista.

El exprocurador del Estado de México rechazó que la mesa de diálogo entre partidos políticos nacionales y gobernadores de los estados atienda asuntos de interés electoral. Su único objetivo, recalcó, es el tema de la seguridad.

“La Secretaría de Gobernación ha convocado a partidos políticos y mandatarios estatales de todas las filiaciones a una mesa para el tema de seguridad, porque éste es algo superior para el país”, subrayó.

Destacó que en los encuentros de trabajo se han tratado únicamente temas concretos sobre una agenda de seguridad, y en ningún momento asuntos de carácter electoral.

“Uno solo no se tocó que tuviera que ver con proceso electoral o candidatos o campañas”, insistió el responsable de la política interior del país.

La declaración de Navarrete se dio después de que la dirigencia del PAN rompió el diálogo con el gobierno de Enrique Peña Nieto por los señalamientos contra Ricardo Anaya, que consideró “una guerra sucia”.

Damián Zepeda, líder del blanquiazul, aseguró que mientras el gobierno actúe con “autoritarismo y represión” en la investigación por el presunto “lavado” de 54 millones de pesos en la compra de una nave industrial a una empresa de Anaya y su familia política, no contará con la interlocución del partido.

Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) justificó la difusión del video del candidato presidencial de la coalición “Por México al frente”, durante la visita que hizo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con el argumento de que se puso en duda la forma de actuar de la institución.

El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aseguró que el hecho no viola los derechos humanos de las personas involucradas.

“La PGR siempre ha trabajado y va a trabajar en el marco constitucional legal que tiene dentro de sus atribuciones. De ninguna manera estamos trabajando en algún contexto de orden electoral, ni de tiempos electorales”, aseguró.

Y subrayó que la difusión del video fue porque se plantearon cuestionamientos en contra de la PGR.

Se trató de un caso “emblemático”, se puso en duda la actuación de la institución y lo que hicimos es dar claridad a lo ocurrido el pasado 25 de febrero en las oficinas de la SEIDO, añadió.

De acuerdo con el funcionario federal, hubo insultos al personal de la dependencia, pese a la “cordialidad” con la que se trató a Anaya. Apro