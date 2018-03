Dorados 3-2 Cafetaleros

* Pierde de Visitante en Sinaloa

Estadio Banorte; 3 de Marzo.- El Gran Pez hizo valer su localía y en el cierre de la jornada sabatina, Dorados venció 3-2 a Tapachula en la Jornada 11 del ASCENSO Bancomer MX.

Dorados buscó ir a ofender la cabaña de Gaspar Servio, los comandados por Francisco Ramírez buscaron hacer pesar su casa, Cafetaleros abrió su futbol por las bandas.

Cuando mejor jugaba el Gran Pez, Leo Ramos apareció al minuto 34 para abrir el marcador, a la altura de la media luna recibió a espaldas de la portería, se dio la media vuelta y sacó un zapatazo con la diestra que se coló en el ángulo superior de la derecha. Tapachula ganaba el partido en casa ajena.

Antes de concluir la primera mitad Gabriel Hachen puso medio gol, la jugada la comenzó por la banda izquierda, el argentino creó la oportunidad, llegó a línea final, sacó centro y solo en el área apareció Edson Rivera, con tremendo zurdazo empató las instancias, así se fueron al medio tiempo.

En la parte complementaria, el descuento cayó en los primeros minutos, apareció Julio Nava, el dorsal ‘47’ entró por el sector de la derecha, dentro del área y con marca encima, disparó, el balón pasó por debajo de las piernas de Servio, el Gran Pez se ponía en ventaja 2-1.

Tapachula no se daría por vencido y empezó a apretar hacia adelante, los dirigidos por Gabriel Caballero hilaron jugadas en busca del arco rival.

Apareció al minuto 54’ Vinicio Angulo, a la altura de la media luna, de pierna derecha sacó tremendo zapatazo, la de gajos se incrustó en el ángulo superior izquierdo, Dorados amplió el marcador en su casa. (3-1).

Cafetaleros no dejó de crear jugadas, el juego se pausó por las constantes faltas. Los de Sinaloa buscaron darle alegría a los suyos, Gabriel Hachen estaba dando un estupendo partido, había participado en dos goles y quería más.

Antes de concluir el partido apareció José Ayoví dentro del área, se quitó a dos defensas con un sombrero, el delantero no se engolosinó y asistió para Adolfo Domínguez, el casaca ‘16’ quien tenía poco tiempo en el terreno de juego, solo le bastó empujar la redonda para acercar a Cafetaleros en el marcador 3-2.

Con este resultado Dorados llegó a 23 puntos y es sublíder de la tabla general; Tapachula se quedó con 13 unidades y está en el décimo puesto del certamen. En la Jornada 12 el Estadio Manuel Velasco Coello recibirá a UDG, y Dorados visitará el Agustín Coruco Díaz para enfrentar a Zacatepec. Agencias