Los Oscars 2018

Luis Armando Pacheco

Estamos de regreso en esa época del año, en el que se van a premiar a las mejores películas del año (al menos desde la perspectiva de Hollywood, la cual, sinceramente no prueba mucho) en la entrega de premios número 90 de los Oscars, este año celebrando la diversidad en sus películas mostrándonos temas y actores de diferentes razas, géneros, ideologías y preferencias. Con 9 películas muy diversas compitiendo por el premio a mejor película. Es hora de conocerlas:

•Las Horas más oscuras: No es de extrañarse que una película ambientada en la segunda guerra mundial sea nominada a mejor película (una tradición que, en mi opinión, debe terminar). Esta vez mostrándonos la guerra desde la perspectiva de Winston Churchill durante la guerra de Dunkerque y la impresionante presión que cayó sobre sus hombros durante esos momentos difíciles. Cuenta con un gran guión, cinematografía y una actuación verdaderamente estelar del camaleónico Gary Oldman.

•Dunkerque: Mientras la película de Las Horas más oscuras habla de la batalla de Dunkerque desde la perspectiva política, esta película nos pone en el campo de batalla con el escape de los soldados ingleses de las costas de Francia; con una brutal cinematografía y dirección por parte de Cristopher Nolan, mediante el lenguaje cinematográfico logra crear una verdadera sensación de urgencia y desesperación.

•The Post: los oscuros secretos del Pentágono: la nueva película del favorito de la academia Steven Spielberg, quien nos trae una historia del pasado que resuena en el presente, una batalla entre la prensa y el Presidente de Estados Unidos. Con actuaciones estelares de la también favorita Meryl Streep, además de Tom Hanks, al ser una película con una gran carga política, tiene, en verdad, muchas oportunidades de ganar.

•¡Huye!: Una de las pocas películas de terror en la historia en ser nominada a mejor película. Logra ser diferente a otras al retratar el miedo racial como parte del género. Con la historia de un afroamericano visitando la fiesta de los padres de su novia blanca, logrando crear una especie de opresión al espectador al ver al protagonista estar rodeado de gente que no es de su propia raza. Gran película de terror pero -en mi opinión- muy débil para el premio a mejor película.

•La Forma del Agua: de Guillermo del Toro, y posiblemente, junto con ¡Huye!, más diferente de las nominadas a la estatuilla dorada, mostrándonos una historia de amor entre un monstruo marino y una mujer muda, cargado con un gran mensaje político en contra de la “Gran América” de Donald Trump. Una película en verdad muy lejos de lo común desde la historia de los personajes.

•Tres Anuncios por un crimen: La nueva película de Martin McDonagh, la cual retrata la historia de una mujer que busca vengarse de manera pasiva del sistema policiaco de Misuri al no resolver el caso de su hija asesinada, afectando así todo el pueblo. Cinta que -en mi opinión- es la mejor de la lista; vemos grandes actuaciones por parte de Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell, se convierte en una de las mejores comedias negras en la historia del cine.

•El Hilo Fantasma: La última película de Daniel Day-Lewis; trata del diseñador de vestuario Reynolds Woodcock, durante los años 50 de una joven mujer llamada Alma. Tiene una espectacular dirección de Paul Thomas Anderson, quien nos da una perspectiva realmente interesante al diseño de vestuario.

•Lady Bird: Destaca por su nominación femenina a la directora Greta Gerwig, aunque en mi opinión es mejor guionista que directora, Lady Bird nos muestra la vida de la joven Christine McPherson, en Sacramento California, y la difícil relación con su madre. En mi opinión no es una película muy fuerte para mejor película.

•Llámame por tu nombre: Narra la historia de amor entre Elio Perlman y Oliver, en una relación tabú homosexual y con una gran diferencia de edad; una propuesta bastante arriesgada por parte del director Luca Guadagnino. La película cuenta con una gran cinematografía y actuaciones por parte de Timothée Chalamet y Armie Hammer. Definitivamente uno de los contendientes más fuertes este año.

Estas son las 9 nominadas a Mejor Película este año, la premiación será transmitida en televisión por TNT y TV Azteca este domingo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México.

Síganme en Twitter para ver opiniones cortas de películas y recomendaciones en @itspach.