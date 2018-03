Partidos con Candidatura Común Tienen Hasta el 20 de Marzo Para Definir Candidato

* APRUEBA IEPC LA SOLICITUD DEL PAN-PRD-MC-MOVER A CHIAPAS-CHIAPAS UNIDO, PARA REGISTRAR A SU CANDIDATO SIN IR EN COALICIÓN.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 3 de Marzo.- El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó la solicitud de candidatura común a Gobernador para el Estado de Chiapas.

Una vez que verificó la documentación presentada, dio su aval para que los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, puedan registrar a un mismo candidato, sin ser una coalición.

También aprobó que esos cinco institutos políticos tengan hasta el 20 de Marzo como fecha límite para que definan quién será su candidato a Gobernador, al que deberán registrar ante el órgano electoral, del 21 al 23 de Marzo.

A pesar de la aprobación del Consejo General del IEPC, los cinco partidos tienen el derecho de desistir en esas pretensiones y separarse de la candidatura común, también antes del 21 de Marzo.

Las discusiones en las últimas horas entre esos partidos son, precisamente, sobre quién los abanderará como candidato, pero los acuerdos no han prosperado.

A río Revuelto…

Tratar de entender lo que ha ocurrido con el proceso electoral en Chiapas en los últimos tres meses sería muy complicado.

En primer lugar, se ordenó que nuevamente se reintegrara una parte de la coalición “Todos por Chiapas”, conformada inicialmente por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PANAL), Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Desde mediados de Enero, varios de los representantes de esa coalición se habían inconformado porque aseguraban que, desde un escritorio en el centro del país ya habían decidido imponer al senador Roberto Albores Gleason (PRI) como el candidato, sin importar la opinión del resto de los partidos y de los chiapanecos.

Eso llevó a que en el IEPC se ampliaran plazos para tratar de que esos partidos políticos buscaran una solución a la problemática, luego vino una solicitud de inconstitucionalidad de parte del PRI, la ruptura de esa coalición y la búsqueda de una candidatura común.

Después, la orden de la dirigencia nacional del Verde fue que se rectificara la postura en el IEPC para que nuevamente se uniera el PRI, con el PVEM y el PANAL, en donde muy probablemente llevarán de candidato a Albores Gleason, pero sin los dos partidos locales.

También quedó disuelta la coalición “Por Chiapas al Frente”, a cinco minutos de que se vencieran los plazos legales y a solicitud de sus integrantes: Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Inmediatamente después decidieron presentar una solicitud de candidatura común con los partidos Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, sometido al escrutinio del Consejo General, discutido después en el Supremo Tribunal Electoral y, finalmente, aprobado.

Hasta el jueves de esta semana se les había concedido a esos partidos para que ratificaran su decisión de ir por la candidatura común y el Consejo General verificara los documentos presentados, lo cual lograron acreditar.

Ahí hay dos propuestas que tendrán que resolver antes del 21 de Marzo, cuando registren oficialmente a su candidato ante el órgano electoral.

La primera de ellas es que se realice una asamblea general en donde se puedan inscribir quienes deseen participar y se someta a votación; mientras que la otra es que cada partido político proponga a su posible candidato y después, se defina entre los cinco.

La premura de los tiempos y los intereses nacionales han hecho que los avances en esas reuniones están casi empantanados.

En ese embrollo se ha dicho de la posibilidad de que participen en la candidatura común el senador Luis Armando Melgar Bravo y el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, ambos del PVEM, pero esa decisión deberán de tomarla en las próximas horas o, de lo contrario, sumarse a la campaña de Albores.

Se decía, además, que participará la legisladora María Elena Orantes López; Enoc Hernández Cruz; el diputado local, Eduardo Ramírez Aguilar; el exsecretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, entre otros, de donde podría salir el representante de la candidatura común.

Fuera de todos esos escenarios, la coalición conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), tienen todo listo para presentar a Rutilio Escandón Cadenas, como su virtual candidato a la Gubernatura de Chiapas.

Sin embargo, esa misma coalición tuvo que suspender muchos de sus procedimientos internos para elegir las planillas de los aspirantes a miembros de los Ayuntamientos, luego de un sinfín de irregularidades e inconformidades de sus militantes, y hasta ahora se desconoce cómo le van a hacer para esos nombramientos, si los plazos se vencieron.

Para el 21 de Marzo ya no habrá prórrogas y se tendrán que registrar a los candidatos a la Gubernatura, ya que el partido o coalición que no lo haga, quedará sin representante a competir en las urnas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello