Celebran Congreso Nacional de Abogados en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- Al inaugurar los trabajos del XVI Congreso Nacional de Abogados que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C. realizó con sede en Chiapas, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó los esfuerzos que impulsa el Gobernador Manuel Velasco Coello para lograr un sistema de justicia más humano y eficiente, con base en el diálogo y el respeto a la Ley, para propiciar la convivencia armónica y la solución pacífica de los conflictos.

Durante este acto, en el que acompañó al Presidente de la Barra, José Mario de la Garza Marroquín; a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos; al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios y al Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Marco Antonio Cancino González, el responsable de la política interna resaltó que en Chiapas, con la aplicación de un nuevo marco jurídico, se ha puesto en práctica un sistema de justicia que concilia a las partes y privilegia la reparación del daño, además de asegurar la transparencia, contribuir a la resolución de controversias de una manera más expedita y garantizar una administración de justicia más eficaz.

En su intervención, el Presidente de la Barra elogió la obra de destacados juristas chiapanecos, como la Ministra Margarita Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y Emilio Rabasa, quienes han contribuido con su esfuerzo una procuración de justicia más equitativa en nuestro país, por lo que convocó a enriquecer con propuestas los trabajos del Décimo Sexto Congreso Nacional de Abogados y dedicar, con una actitud renovada, lealtad reafirmada y decisión fortalecida, el pensamiento jurídico al servicio de la transformación de México.

Por su parte, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó la importancia de seguir discutiendo y renovando el andamiaje legal de nuestro país, particularmente en el fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho, con pleno respeto a los Derechos Humanos, que garantice a los ciudadanos procesos más equitativos “donde la cancha sea igual para las partes”.

En este sentido, explicó que a través del máximo tribunal del país se han emitido nuevos criterios para establecer equidad procesal en beneficio de las partes, como se ha dejado constancia en materia laboral, en donde se garantiza el derecho que tiene la mujer mexicana a disfrutar su embarazo, sin que tenga que abandonar su empleo por esta circunstancia.

La Ministra Luna Ramos -quien ha sido reconocida con el Premio Nacional de Jurisprudencia- celebró que organismos como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C., siga contribuyendo a la actualización constante de sus agremiados, fundamental para acabar con la impunidad y sobre todo, para lograr que la impartición de Justicia sea cada vez más efectiva y confiable.

A este acto asistieron el primer y segundo Vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C., Héctor Herrera Ordóñez y Rodrigo Zamora Etcharrén, respectivamente; el Presidente de la Fundación Manuel Velasco Suárez, Jesús Agustín Velasco Siles; el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado Mariano Díaz Ochoa; el Secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas; el Consejero Jurídico del Ejecutivo, Vicente Pérez Cruz y el Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, así como Expresidentes, Magistrados y Jueces federales. Comunicado de Prensa