Esposa de Duarte Solicita Amparo Ante un Juez Federal

* Para Conocer Investigación en su Contra

Ciudad de México. Desde Londres, Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó un amparo a un juez federal contra la fiscalía estatal para conocer la carpeta de investigación en su contra.

De acuerdo con el expediente 138/2018, el acto reclamado es porque la fiscalía negó informarle sobre la averiguación que le sigue. Por su parte, el fiscal de Veracruz declaró en medios locales que no le han notificado sobre la demanda de amparo. “Si hubiera alguna investigación de la señora Karime y ella quisiera conocerla tendrá que venir personalmente.”

En abril del año pasado la familia de Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte donde sigue un proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, viajó de Colombia con destino a Londres.

En su momento autoridades mexicanas confirmaron que Macías Tubillo e hijos viajaron a Europa a bordo del vuelo Avianca AV120 desde el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. La salida hacia Londres ocurrió cuatro días después de la captura del ex gobernador de Veracruz en Guatemala. Agencias