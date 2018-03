Anaya Advierte Meter a la Cárcel a Peña Nieto

Ciudad de México.- En su estrategia de contraataque, el candidato presidencial Ricardo Anaya amenazó con meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto si se comprueba que cometió actos graves de corrupción.

“Ya estuvo bueno que haya intocables en este país. Aquí el que la haya hecho la tendrá que pagar y esto incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, afirmó el panista.

En conferencia de prensa, el candidato de la coalición Por México al Frente -conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)- reiteró que es Peña el que quiere inhabilitarlo políticamente, porque quiere la impunidad.

“Por supuesto que quien quiere sacarme de la boleta es el PRI-gobierno, y quien encabeza este movimiento, no tengo ninguna duda, es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La razón: quieren la impunidad y nosotros eso no lo vamos a conceder bajo ninguna circunstancia”.

En la sede nacional de MC, afirmó que la Procuraduría General de la República debe investigar al candidato priista, José Antonio Meade, por las denuncias que tiene por corrupción.

“En contra de Meade están presentadas cuatro denuncias penales, no las presentó un político opositor, las denuncias penales están presentadas por la Auditoría Superior de la Federación”, soltó. (Apro)