“No me voy a Meter en la Elección” Peña Nieto

Ciudad de México; 5 de Marzo.- Al rechazar responder a la acusación de que su gobierno usa a la PGR con fines políticos-electorales, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo: “No me voy a meter” en la elección, y dijo que la única participación que tendrá en el proceso presidencial 2018 será al emitir su voto el 1 de Julio.

En breves declaraciones a la prensa, el jefe del Ejecutivo consideró “normal” las posiciones que han fijado los candidatos presidenciales durante los últimos días, pues dijo que son propios de un proceso democrático y dejó claro que no les responderá.

El presidente Peña Nieto enfatizó que al final de cuentas la sociedad mexicana estará valorando el decir, el posicionamiento, el actuar de cada uno de los candidatos y al llegar el día de la elección tomará una determinación.

“Vamos a ver, seguramente en este proceso electoral, propia de toda democracia, son los dimes y diretes de cada uno de los participantes y es normal, es propio de todo proceso electoral, lo que se diga, lo que se señale, lo que se posiciones de parte de cada uno de los candidatos.

“Lo que sí dejar muy claro es que el Presidente ni fijará posición ni va a tener posicionamiento para cada uno de los candidatos o lo que vayan diciendo en esta carrera política, en esta carrera democrática. Me parece que este es el clima natural de todo proceso electoral, de todo proceso democrático”, señaló.

Tras inaugurar, en el WTC de la Ciudad de México, el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, se le preguntó al mandatario si se usa a la PGR con fines electorales a lo que pidió a los medios de comunicación “no engancharse”. (Sun)