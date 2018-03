Procede Penalmente la CFE Contra Alcaldes Deudores en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 5 de Marzo.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Chiapas, empezó a demandar a los Alcaldes de los Ayuntamientos que se resisten a pagar los adeudos por servicio y, con ello, no solo podrían afrontar problemas penales sino que también podrían quedar fuera de cualquier pretensión electoral para este año.

El último registro señala que Chiapas mantenía un adeudo de dos mil 421.7 millones de Pesos a la CFE, y sumando.

Para poner un ejemplo, en las últimas horas la empresa eléctrica pidió iniciar una carpeta de investigación ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de Yulena López González, aún presidente municipal del Ayuntamiento de Mazapa de Madero.

Al igual que otros Alcaldes, los está acusando por “los delitos de fraude, oposición a que se ejecute una obra o trabajo público y los demás que se puedan configurar, previstos y sancionados por el Código Penal Federal”.

Según la carpeta de investigación, en el caso de ese municipio, había un adeudo que ascendía, al corte, a la cantidad de un millón trescientos ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y un Pesos.

Sin embargo, cuando la paraestatal requirió los pagos a ese Ayuntamiento, supuestamente la Presidente y su gabinete de trabajo, evadieron al personal directivo de esa empresa que, aseguraron en su declaración ministerial, en diversas ocasiones trataron de llevar a cabo mesas de trabajo para regularizar los adeudos.

“Los representantes de ese Ayuntamiento, en todo momento evitaron reuniones; por lo que en diversas ocasiones se les notificaron los oficios de suspensión del suministro eléctrico y se llevó a cabo. Sin embargo, estos sin derecho y sin consentimiento, se reconectaban de manera ilícita”, detallaron los Jurídicos de la Comisión.

Así también, que en más de una ocasión solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que ese Ayuntamiento pudiera regularizar sus adeudos.

Ante esa presión, la Alcalde, “de manera dolosa, con mala fe, a través del engaño y a sabiendas que no tiene facultad o el carácter de apoderado legal del Ayuntamiento a su cargo, suscribió 13 pagarés a favor de la CFE, de los cuales ninguno ha cumplido”.

Al investigarse, se encontró que el único facultado para suscribir algún título de crédito por parte de ese Ayuntamiento es el Síndico Municipal, de acuerdo a la Ley Orgánica.

Ante tal situación, la Comisión Federal inicio los cortes a todos los servicios de suministro de energía eléctrica de ese lugar.

Sin embargo, la paraestatal asegura que esas autoridades locales, de nueva cuenta, con dolo y utilizando a los elementos de Seguridad Pública, impidieron y agredieron a las cuadrillas que llevaban las órdenes de trabajo para proceder a los cortes del suministro eléctrico por falta de pago.

“Esa autoridad municipal, a sabiendas que las órdenes que reciben son constitutivas de delitos, agreden e impiden la suspensión del servicio eléctrico” señalaron.

Algo similar está ocurriendo con otros Ayuntamientos de todas las regiones del Estado, aunque se desconoce si se liberarán órdenes de aprehensión por esos motivos en contra de los Alcaldes en funciones.

Chiapas Primer Lugar en Adeudos a CFE.

Hasta el momento, 31 Estados en la República Mexicana mantienen adeudos por servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el orden de los 14 mil 295.7 millones de Pesos.

Un informe de la empresa suministradora de energía en el país, señala que el pasivo de los Estados asciende a ocho mil 207.6 millones de Pesos (57.4 por ciento del total), mientras que los municipios han dejado de pagar seis mil 88.2 millones de Pesos (42.5 por ciento).

Chiapas encabeza la lista de las entidades con retraso en el pago por el servicio de energía eléctrica. La entidad no ha pagado dos mil 421.7 millones de Pesos. De los municipios, el que encabeza la lista de deudores es Ixtapaluca, Estado de México, con 447.4 millones de Pesos.

La deuda que mantienen más de mil 265 municipios en territorio nacional, asciende a 6 mil 88.2 millones de Pesos.

Del mismo modo, Chihuahua ocupa el segundo lugar de endeudamiento con más de 2 mil 228.5 millones de Pesos, seguido de Tabasco, con más de mil 49.9 millones de Pesos.

En esas tres entidades se concentra 70 por ciento de la deuda estatal y casi 40 por ciento del total.

La Ciudad de México debe a CFE más de 686 millones 159.8 mil Pesos, manteniéndose como la cuarta entidad en la lista de deudores, seguida de Sinaloa con 649 millones 386 mil Pesos.

Le sigue Texcoco, con un adeudo de 313.8 millones de Pesos; Chicoloapan, con 307.5 millones, y Acapulco, con 256.4 millones. MESA DE REDACCION