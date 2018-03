Solicitan Licencia al Congreso, Nueve Legisladores Del PVEM, Dos del PRI, Uno de Morena y Otro del PAN

*DEL 1º AL 11 DE ABRIL, ES EL PLAZO APROBADO PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS, QUE ES A DONDE ASPIRAN LA MAYORÍA DE LOS LEGISLADORES LOCALES QUE PIDIERON LICENCIA.

Tapachula, Chiapas; 05 de marzo.- Trece diputados locales de diversas fracciones partidistas solicitaron licencia temporal a la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, para buscar otros cargos administrativos o de elección popular.

Aunque varios de ellos habían presentado esa petición desde la semana pasada, los casos fueron expuestos en la Sesión Extraordinaria celebrada en las últimas horas, en donde el Pleno las aprobó todas.

Por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), les fue concedido el permiso a los diputados: Cecilia López Sánchez, Sandra Luz Cruz Espinosa, Adacelia González Durán, Rubén Peñaloza González, Jesús Arnulfo Castillo Milla, Hugo Francisco Pérez Moreno, Alberli Ramos Hidalgo, Mauricio Cordero Rodríguez y Viridiana Figueroa García.

Mientras que del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Patricia del Carmen Conde Ruíz y José Rodulfo Muñoz Campero.

En esa lista de licencia temporal también le aprobaron las solicitudes de las legisladoras, Fabiola Ricci Diestel, del Partido Acción Nacional (PAN), y Magdalena González Esteban, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Con anterioridad ya se habían separado también del Congreso, los diputados, Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Penagos, ambos del PVEM.

A pesar de todo lo que se ha dicho hasta ahora en torno al proceso electoral en Chiapas, todavía no hay ningún candidato registrado ante el órgano electoral, porque aún no son los tiempos.

De acuerdo al cronograma de actividades del IEPC, del 1º al 15 de marzo es el periodo permitido para el registro de las plataformas electorales; y del 21 al 23 se recibirán las solicitudes de los candidatos a gobernador, ya sea de las coaliciones, las candidaturas comunes o de los independientes.

Se vislumbra que en el caso de la coalición que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), podrían presentar a Roberto Albores Gleason como su candidato.

Mientras que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), a Rutilio Escandón Cadenas.

En tanto que la candidatura común que conforman los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, tienen a varias alternativas para que sea su candidato.

Entre ellos están el senador Luis Armando Melgar Bravo y el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor; la legisladora María Elena Orantes López; el dirigente de Podemos Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz; el ex diputado local, Eduardo Ramírez Aguilar; el ex Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, entre otros,

En la programación electoral se señala que del 1º al 11 de abril, es el plazo aprobado para el registro de solicitudes de candidatos para las elecciones de diputados y ayuntamientos, que es a donde aspiran la mayoría de los legisladores locales que pidieron licencia.

En ese calendario se especifica que el 29 de abril inician las campañas de quienes aspiren ser gobernador en Chiapas, y concluyen el 27 de junio, tres días antes de las elecciones.

Los candidatos a legisladores locales y ayuntamientos comenzarán oficialmente sus campañas el 29 de mayo y terminarán también el 27 de junio.

Después del proceso electoral que se vivirá en Chiapas y en el resto del país el 1º de julio, se prevé que el día 4 de ese mes se concluyan los cómputos distritales y municipales, mientras que el 8, los estatales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello