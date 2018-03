Velasco Amplía Mecanismos de Protección a las Mujeres

Tuxtla Gutiérrez.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Manuel Velasco Coello refrendó su compromiso de protección y respeto a sus derechos, y poner en marcha mecanismos para prevenir y combatir la violencia de género.

El mandatario destacó que hoy en Chiapas se trabaja intensamente para lograr una sociedad donde la igualdad sea el eje rector para el desarrollo de las comunidades, de los pueblos y municipios, impulsando la participación política, económica, social y sobre todo, el respeto y defensa de los derechos de las mujeres.

“Hemos emprendido distintos programas y estrategias con la finalidad de reconocer y respetar a las mujeres como sujetas de derechos. No vamos a parar de brindar todo el respaldo a las chiapanecas”, apuntó.

Resaltó que por primera vez existen en Chiapas patrullas destinadas para erradicar la violencia contra las mujeres, las cuales se encuentran rotuladas para que su identificación sea más rápida, son conducidas por mujeres policías acompañadas de personal capacitado, esto, dijo, como parte de la atención a la Alerta de Violencia Género.

Velasco Coello manifestó que en este entendido, se continúa con la profesionalización de las y los servidores públicos así como en el fortalecimiento de las leyes que atienden este tema.

El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a las chiapanecas a romper el silencio y denunciar cualquier agresión dentro y fuera de casa, con la convicción de que serán atendidas por especialistas en diversas áreas.

“Les pido que no se queden calladas, que denuncien si viven o si conocen algún caso de violencia. No podemos permitirlo. Por eso necesito de su colaboración, que juntos digamos: ¡Basta a la violencia contra las mujeres! Y que los agresores sean castigados con todo el peso de la ley”, expresó.

En este sentido, detalló que como parte de estas acciones entró en operaciones el Centro de Justicia para Mujeres (Cejum), en el que se encuentran concentradas 16 instituciones que operan con personal capacitado y especializado para resolver casos de violencia de género, a través de asesoría legal e integral.

Finalmente, el Gobernador aseguró que se redoblarán esfuerzos para garantizar a las chiapanecas mayor seguridad y mejorar sus niveles de vida, así como las oportunidades de desarrollo que necesitan. ICOSO