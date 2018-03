Calendarizan Reconstrucción de Escuelas Afectadas por Sismos en Mpios. Fronterizos

*Luego del Bloqueo de Tres Días en Suchiate.

Tapachula, Chiapas; 08 de marzo.- Luego de tres días de bloqueo en el Puente Internacional Suchiate II por parte de maestros y padres de familia que exigían la reconstrucción de diversas escuelas que resultaron dañadas con los sismos del año pasado, en la noche de éste jueves, las autoridades y los manifestantes firmaron una minuta de acuerdos y, con ello, dieron por concluida su protesta.

Y es que desde las primeras horas del martes, un grupo de personas colocó palos y piedras en la carretera que conduce a Ciudad Hidalgo, a la altura de ese cruce internacional, en protesta porque aseguran que no se han iniciado los trabajos en diversas instituciones educativas afectadas.

Las negociaciones desde entonces se habían empantanado, Mientras, cientos de unidades del transporte de carga, tanto de importación como de exportación, permanecieron varados y ocasionó pérdidas millonarias a la iniciativa privada e incluso se cancelaron compromisos comerciales.

Al no prosperar las negociaciones, en la tarde de este jueves fueron movilizados hasta ese punto, cientos de elementos de antimotines, para desalojar el bloqueo.

Sin embargo, hubo un último intento de solucionar todo por la vía del diálogo y, por lo mismo, se estableció una mesa de trabajo que inició alrededor del medio día y concluyó pasadas las 20:00 horas.

Funcionarios de diversas dependencias federal y estatal encabezaron los trabajos, en donde la Subsecretaría de Gobierno fue intermediaria entre las partes.

Según los acuerdos, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), a través de sus representantes en la mesa, se comprometieron a que el día jueves 15 de marzo, se iniciarán los trabajos de demolición e inició de construcción de un preescolar del municipio de Tapachula y de una primaria de Tuxtla Chico.

Así también, que del lunes 26 al viernes 30 de marzo, se realizarán acciones similares de otras tres escuelas del nivel preescolar, tres primarias, dos telesecundarias y la Escuela de Bachilleres No. 60 de Suchiate.

De igual forma, para el martes 13 de Marzo, pondrán en marcha trabajos similares en otros diez centros educativos, entre preescolar y primaria, en el municipio de Suchiate; mientras que un par de días después, dos centros educativos y un jardín de niños en Tapachula, y una primaria más en Tuxtla Chico.

También se anunció que en la semana entre el 26 y el 30 de Marzo, iniciarán los trabajos de demolición y construcción de 12 centros educativos, entre preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, todos de Suchiate.

Con se pacto, alrededor de las 21:00 horas dio por concluido el bloqueo, se despejó la carretera y se restableció el fluido vehicular, aunque las actividades en el Puente Internacional reiniciarán hasta la mañana de éste viernes, por cuestiones de horarios.

Cabe mencionar que no hubo la necesidad del uso de la fuerza pública.