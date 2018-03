Entrega Gobernador Velasco Bienestar Salario Rosa a Mujeres de Arriaga

Mujeres del municipio de Arriaga recibieron el programa Bienestar Salario Rosa de manos del gobernador Manuel Velasco Coello, quien en su visita a la Costa de Chiapas les expresó su reconocimiento por el esfuerzo que realizan en pro de sus hogares.

Ante las beneficiadas, el mandatario reiteró su compromiso de continuar impulsando estrategias que garanticen el respeto a sus derechos y precisó que mediante este esquema, contarán con un ingreso bimestral, como un apoyo a la economía de sus hogares.

“Nuestro compromiso es apoyarlas en ese trabajo que día a día realizan, este programa reconoce ese esfuerzo. Hoy más que nunca, en Chiapas estamos impulsando acciones que las beneficien en todos los aspectos, que les dé más herramientas que las fortalezcan”, apuntó.

Asimismo, exhortó a las mujeres de Arriaga a no permitir que este recurso les sea condicionado.

“No se dejen sorprender por gente que quiera sacar algún beneficio político o personal de Bienestar Salario Rosa, no tiene intermediarios, es un apoyo para ustedes que las reconoce y no deben de condicionarlas por recibirlo”, dijo Velasco.

De igual forma, el Ejecutivo Estatal resaltó que a través de distintas acciones las chiapanecas continuarán recibiendo atención y apoyo que necesiten, ya que, dijo, su Gobierno trabaja arduamente por el bienestar integral de las mujeres.

“Seguiremos impulsando programas y estrategias que las favorezcan, no solo en materia económica, también en el rubro de salud, empleo, educación, justicia y seguridad social”, aseveró.

El gobernador Velasco convocó a la población a hacer equipo para erradicar la violencia en contra de las mujeres.

“Tenemos que trabajar en conjunto para combatir la violencia de género, es un mal que nos lastima como sociedad y tenemos que erradicar cualquier expresión violenta en contra de las mujeres. Les pido que nos ayuden, como autoridad debemos hacer lo que nos toca: atenderlas y respaldarlas; sin embargo, no podemos actuar si ustedes no denuncian. Por favor acudan a las autoridades, están para escucharlas y atender a sus denuncias”, concluyó. ICOSO