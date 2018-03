Ordena Comisión Reguladora de Energía a la CFE Frenar Aumento en Tarifas Para Sectores Productivos

* MEDIANTE UN ACUERDO SIGNADO CON CANACINTRA, SE BENEFICIA A 52 MIL EMPRESAS AFILIADAS Y UN NÚMERO SIMILAR DE OTROS ORGANISMOS.

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo.- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) pactó en las últimas horas una serie de acuerdos con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) que, entre otras cosas, frena los incrementos en las tarifas implementadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para los sectores productivos en el país.

Además, la CFE tendrá que bonificar en la próxima facturación los aumentos que había aplicado en sus cobros de los últimos dos meses.

Ese compromiso beneficiará a las 52 mil empresas afiliadas a la Canacintra en el país y un número similar enlistadas en otros organismos o sin filiación alguna, pero que se había sumado a las inconformidades presentadas el mes pasado, cuando se denunció que la CFE incrementó sus tarifas comerciales hasta en un 400 por ciento.

De acuerdo al dirigente de ese organismo empresarial en las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, Fidel Carlos Gómez López, la CRE abrió una mesa de diálogo con los dirigentes empresariales nacionales, para mediar una solución ante el descontento general por las nuevas tarifas.

Explicó que la CRE es la entidad a cargo de regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas, de los refinados, derivados de hidrocarburos y de electricidad.

Asimismo, debe generar certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentando una sana competencia, propiciando una adecuada cobertura y atendiendo a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, a precios competitivos, en beneficio de los usuarios.

Por ello, las inconformidades empresariales fueron canalizadas a esa Comisión y ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Tan solo en la región Soconusco, calculó que en el primer bimestre del año, hubo un reporte de afectaciones en cerca del 50 por ciento de las empresas establecidas, dentro y fuera de la Canacintra.

“Por eso la Canacintra está trabajando de manera intensiva y simultánea en tres principales ejes de solución que permitan dar certidumbre a sus representados”, dijo en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE.

El objetivo es solventar la crisis suscitada por la entrada en vigor el 1° de Diciembre del 2017, del nuevo esquema tarifario del sistema eléctrico nacional, el cual se vio reflejado en los recibos de este año.

Los Ejes de Solución fueron agrupados en una alternativa interinstitucional, otra orientada en el aspecto legal y, una más, en lo técnico.

Se planteó ajustar de manera temporal los precios de algunas variables que conforman la nueva facturación, a fin de que el modelo ya plasmado en los nuevos recibos no genere incrementos de facturación a los usuarios finales

Aplicar las bonificaciones correspondientes a los usuarios del fluido eléctrico que se vieron afectados con el incremento de su facturación por la implementación del nuevo sistema tarifario

Modificar la mecánica para el cálculo de distribución para que la base del cálculo no sea el valor máximo de demanda registrado durante los 12 meses anteriores

Revisar a fondo las causas que dieron lugar a los acuerdos para fijar el precio del cargo por distribución.

Dejar fijo un esquema de transición para que la aplicación de este nuevo modelo tarifario sea en una proporción de 60-40

Trabajar en forma conjunta para revisar y adecuar los criterios que dieron origen al cálculo de las variantes que integran el nuevo modelo tarifario y, en su caso, hacer un replanteamiento que permita transitar por el camino de la competitividad, tanto a los consumidores finales como a las generadores externos, entre otros puntos.

Luego de largas jornadas de revisión entre la CRE, la Canacintra y otras partes involucradas, acordaron que, de entrada, se modifica el criterio para el cálculo del concepto de distribución.

Ahora, ese concepto es equivalente al valor mínimo que resulte de comparar la demanda máxima registrada dentro de los 12 meses anteriores y el valor de la demanda máxima registrada en el mes que se factura.

Se establece el compromiso formal para revisar a fondo todo lo relacionado con el cargo por distribución y, en su caso, corregirlo y adecuarlo a las condiciones reales de mercado.

Este punto es importante, según dijo, debido a que abona en las relaciones interinstitucionales y el órgano de Gobierno de la CRE pone de manifiesto -una vez más- su determinación y voluntad para revisar y corregir cualquier acuerdo tomado en el pasado, que en lo particular dieron lugar a los aumentos tarifarios.

En los acuerdos también se aprobó el ajuste a la baja (de manera temporal) el precio de los conceptos de generación y capacidad, esto con la finalidad de no generar incrementos en la facturación final de los usuarios

De igual forma, trabajar de forma conjunta para revisar y adecuar los criterios que dieron origen al cálculo de las variables que integran el nuevo modelo tarifario y hacer las adecuaciones pertinentes que permitan transitar por el camino de la competitividad a todos los actores involucrados en el mercado eléctrico nacional, el cual deberá estar listo para su aplicación a partir de este mes de Abril.

Se deja fijo el esquema de transición para la aplicación de este nuevo modelo tarifario en una proporción de 60-40, en tanto se tiene listo el modelo que entrará en vigor también en Abril.

Esto significa que se tomará como base de cálculo el esquema tarifario anterior al 60 por ciento, y el esquema nuevo al 40 por ciento. La suma de estos dos resultados será el importe de la nueva facturación

Con la aplicación de este esquema temporal se instruye a la Comisión Federal de Electricidad a realizar los cálculos, recibo por recibo, de cada uno de los usuarios que se vieron afectados por el incremento en su facturación debido a la implementación del modelo tarifario.

En su caso, aplicar en la facturación del mes de Marzo del 2018, la bonificación correspondiente a los periodos de consumo de los meses de Diciembre del 2017, así como de Enero y Febrero del 2018.

Debido a la complejidad que representa para la CFE el adecuar su software de facturación para dar cumplimiento a los acuerdos tomados con la Comisión Reguladora, dijo, la aplicación se verá reflejada en los recibos a partir de éste mes de Marzo.

Cabe señalar que, irónicamente, Chiapas ocupa el primer lugar nacional en usuarios en resistencia en contra de la CFE, pero son los que menos se acercaron para buscar los beneficios que ahora alcanzaron los sectores productivos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello