Registran Candidaturas Ante el INE Aspirantes a Presidencia y Gubernaturas

CDMX.- Este domingo, aspirantes a la presidencia de la república y las gubernaturas, acudieron al INE para registrar oficialmente sus candidaturas, destacando la presencia de Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Cuauhtémoc Blanco o Mikel arreola, entre otros.

El precandidato presidencial electo de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, entregó esta tarde ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su solicitud de registro como abanderado a la Presidencia para las elecciones del 1 de julio.

Anaya representará a la coalición “Por México al Frente”

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE verificará que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y será en sesión especial del 29 de marzo, cuando el Consejo General del INE resolverá sobre la procedencia de la solicitud, para el inicio de la campaña, el día 30.

En la sede del INE, donde fue recibido por 10 de 11 consejeros del Instituto, Anaya entregó la documentación de ley y emitió un mensaje en la explanada del organismo electoral, donde cientos de militantes están congregados.

Los dirigentes de PAN, Damián Zepeda, del PRD, Manuel Granados y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, arroparon al abanderado de la Coalición.

Mientras, en el auditorio del INE se pudo ver al jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Angel Mancera, y los gobernadores Antonio Echeverría, de Nayarit, Miguel Márquez, de Guanajuato; Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Francisco Vega, de Baja California y Arturo Núñez, de Tabasco.

Margarita Renuncia al Financiamiento

Público Para su Campaña

La aspirante Margarita Zavala solicitó su registro como candidata independiente a la Presidencia de la República con el anuncio de que renunciará al financiamiento público que le corresponda para campaña.

El dinero ha convertido a la política en un negocio en el que priva la corrupción y el descaro, “por eso todo termina en escándalos, de fraudes, de ligas, de casinos, de departamentos en Estados Unidos, de moches, de naves industriales, de estafas maestras, de casas blancas y de lavado de dinero. En eso está terminando la política”, advirtió.

Es momento – dijo – de romper la política y el dinero por eso anuncio que he decidido renunciar al financiamiento público pues, aseguró, aprendió a hacer política sin depender del dinero público y “se puede hacer política de manera diferente”.

Mikel Arriola Oficializa su Registro Para la CDMX

La Ciudad de México no debe ser la Ciudad de los antivalores, por ello, se debe proteger a las figuras de la familia y el matrimonio, así como a la vida desde la concepción, afirmó el abanderado del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola.

Durante su discurso al registrarse como candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola señaló que la “ignorancia de la izquierda” no le ha permitido reconocer que la familia es el pilar fundamental de la sociedad.

Sin los principales liderazgos del PRI capitalino, el extitular del IMSS, se registró como candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Arriola también refrendó sus advertencias de ir en contra de los políticos del PRD y Morena que han caído en supuestos actos de corrupción. “Son turbios y de mala calidad”, expresó.

Cuauhtémoc Blanco se Registra Como

Candidato a la Gubernatura de Morelos

El edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, realizó su registro como candidato a la Gubernatura por la coalición “Juntos haremos Historia” (Morena-PES-PT), sin emitir ninguna propuesta y con la bandera de “víctima” del sistema.

Blanco Bravo llegó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en medio de la usual batucada, chinelos, banda, y de candidatos como Gerardo Becerra, quien aspira a ser su sucesor en Cuernavaca por Morena.

En el salón de sesiones, la consejera presidente Ana Isabel León Trueba acompañada de los demás integrantes del Consejo, quienes un par de días atrás aprobaron un procedimientos sancionatorio contra Blanco por el presunto contrato millonario que firmó para ser candidato, recibió la solicitud de registro y le dedicó al exfutbolista un “estamos ya en una fiesta democrática y queremos que esta sea pacífica”.

Al término del registro, el actual Edil capitalino fue cuestionado sobre su propuesta de trabajo para gobernar la entidad zapatista, pero sólo repitió su discurso de víctima del sistema gubernamental.

Blanco Bravo fue candidateado en 2015 por los hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno por el Partido Socialdemócrata (PSD) instituto político que controlan. A sólo seis meses de la administración “el Cuauh”, despidió a Roberto Yáñez como Secretario del ayuntamiento por presuntos malos manejos. Sun