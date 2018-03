SCT y SEDATU no Devolvieron 2 mil 198 Mdp del FONDEN Destinados Para Veracruz y Chiapas: ASF

* LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DETECTÓ LAS IRREGULARIDADES, DONDE DESTACA LA ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS QUE YA FALLECIERON.

* DICHOS FONDOS ESTABAN DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES, DINERO QUE NUNCA LLEGÓ A CHIAPAS Y VERACRUZ.

Tapachula, Chiapas; 11 de Marzo.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la verificación de la Cuenta Pública del 2016, un probable daño en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por 2 mil 198 millones 100 mil Pesos que estaban destinados para Veracruz y Chiapas.

De acuerdo al informe, las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), encargada de la obra pública federal, y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que vigila el ordenamiento territorial y debe asegurar una vivienda digna para los ciudadanos, no regresaron la suma a pesar de que las obras en beneficio de las personas afectadas por el huracán Bárbara (ocurrido en Mayo del 2013) no fueron realizadas.

En las indagatorias se encontró que, en el caso de la Sedatu, no reintegró al erario público mil 927 millones de Pesos, mientras que la SCT, 271 millones 100 mil Pesos.

También se encontró que, hasta la fecha, no se han terminado de reconstruir y rehabilitar 629 escuelas afectadas por lluvias severas, inundaciones y sismos ocurridos en 2013 y 2014, o fenómenos como Ingrid y Manuel, por lo que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) tendrá que regresar 782 millones 552 mil 700 Pesos.

Todas estas instancias están involucradas en la reconstrucción de los Estados afectados por los sismos de Septiembre de 2017, en donde más de 150 mil casas resultaron dañadas en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.

Vergonzosamente se ha encontrado también que la Secretaría de Desarrollo Social realizó el pago a 17 mil 674 personas fallecidas, lo cual significó un daño al erario por 65 millones 891 mil Pesos.

Los pagos se hicieron a 16 mil 997 supuestos beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores, en lo que se erogaron 64 millones 152 mil Pesos, pero resulta que esas personas ya habían muerto.

En tanto, del Programa de Empleo Temporal Inmediato salieron 520 mil Pesos para 284 personas también fallecidas, mientras que el Programa de Empleo Temporal destinó un millón 218 mil Pesos para 393 beneficiarios que también estaban muertos.

Sobre todo ello, el encargado del despacho de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Javier Pérez Saavedra, entregó a la Cámara de Diputados el informe general ejecutivo sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 y señaló que se recuperaron 7 mil 896.9 millones de Pesos.

También proporcionó el último informe parcial titulado “Tercera entrega de los informes individuales correspondientes a la fiscalización superior de la cuenta pública 2016”, que considera un total 699 auditorías, complementario de los entregados en Junio y Octubre de 2017, que en conjunto suman mil 865 auditorías.

Como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF emitió 10 mil 346 observaciones, 2 mil 557 corresponde a pliegos de observaciones sobre presuntos daños a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos.

El monto recuperado de este presunto daño al erario, a la fecha asciende a 7 mil 896.9 millones de Pesos, pero podría incrementarse ya que existen pliegos de observación pendientes de solventar. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello