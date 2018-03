Se Oponen a Reconstrucción de Plantel Afectado por Sismo en Cacahoatán

* Bloquearon la Carretera a Unión Juárez.

Cacahoatán, Chiapas; 11 de Marzo.- Un grupo minúsculo de padres de familia dirigidos por José Luis López López encabezan una protesta para impedir el proceso de reconstrucción de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 03, ubicado en el ejido Rosario Ixtal de Cacahoatán.

Luego de un hecho histórico y sin precedentes, a través de gestiones y de cumplir con las normas de operación de los programas federales, el director del dicho plantel, Ervin Manuel Altúzar Guzmán, en coordinación con padres de familia, logró beneficiar a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) más de 5 millones de Pesos para la reconstrucción del plantel.

Recordemos que en el mes de Septiembre de 2017, el plantel COBACH 03 sufrió estragos en su infraestructura, motivo que obligó a los directivos a buscar mecanismos y estrategias para seguir impartiendo sus clases y que los alumnos, no se vieran afectados.

Sin embargo, luego del trabajo de gestión y de lucha, el Gobierno asignó la cantidad de 5 millones 754 mil Pesos para la reconstrucción, mismos que iniciaron este sábado 10 de marzo.

El asunto es que quienes dirigen el supuesto frente democrático son José Luis López López, Sinar Cruz Moreno, Emilio Ramos, Osvaldo Saldaña Ríos y Juan Lázaro Hernández Echeverría, quienes iniciaron un bloqueo en las afueras del plantel, argumentando que no desean se inicien los trabajos de reconstrucción, bajo el procedimiento del FONDEN.

Los rijosos argumentan que el programa que benefició a dicho plantel, busca privatizar la educación, ellos afirman que esto obliga a hipotecar las escrituras del mismo en una estrategia para que, finalmente, directivos y padres de familia no tengan otra alternativa que permitir la entrada de la iniciativa privada.

La empresa “Valeria Construcciones S.A de C.V” de Ramón Ortega Grillasca fue la asignada para iniciar los trabajos de reconstrucción, misma que se instaló desde el día sábado y que fue un 70 por ciento de los padres de familia quienes firmaron la minuta y agradecieron la atención y la agilidad del proceso, para no seguir afectando a los jóvenes estudiantes.

Dicha minuta, establecía el beneplácito de los padres de familia de iniciar los trabajos de reconstrucción y la verificación de las instalaciones por personal del Colegio de Arquitectos para emitir un dictamen apegado a las normativas.

Por su parte, Altúzar Guzmán reiteró y celebró que este recurso sea histórico, pues es la primera vez que el plantel recibirá mantenimiento general y permitirá atender las necesidades, esto garantizando la seguridad de los más de 1100 alumnos que conforman la matrícula escolar. EL ORBE/Darinel Zacarías