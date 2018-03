Conminan a Comerciantes Recibir Quetzales del Turismo Guatemalteco

*Que Después Podrán Hacer Efectivo en las Casas de Cambio.

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo.- Durante los primeros meses del año, la situación económica no ha sido la esperada para el comercio establecido en Tapachula, pero la llegada de turistas comerciales de Guatemala representa el principal impulsor del circulante para los empresarios locales.

En este sentido, el subdelegado federal de la Secretaría de Economía, Carlos Calderón Ordóñez, afirmó que el valor que mantiene el Quetzal respecto al Peso Mexicano ha permitido que los visitantes sean el mercado potencial del Soconusco, ya que un número importante de ellos llegan a realizar sus compras y a generar movilidad de la economía.

Si bien Guatemala es el mercado natural de Tapachula, dijo, debe haber interés de los empresarios para mantenerlo, y para ello deben brindar condiciones que permitan atraer ese interés.

En coordinación con diversas Cámaras empresariales, se han buscado algunos cursos de capacitación que permitan mejorar la atención y el servicio en los establecimientos, los cuales, sin duda, son piezas fundamentales que permitirán mantener cautivos a los turistas comerciales de Guatemala.

Detalló que sin embargo aún en el centro de la ciudad, que es la zona económica más importante de Tapachula, existen comercios que se resisten a aceptar el Quetzal, situación que los ahuyenta y por ello prefieren irse a centros o plazas comerciales.

El funcionario federal sostuvo que es necesario que los empresarios le apuesten a la mejora del servicio, por lo que los invitó aprovechar los diversos cursos que se establecen y permitir que su personal cuente con los conocimientos necesarios para dar una atención adecuada, porque sin duda redundará en el incremento de las ventas.

“La economía no se detiene a pesar de la recesión que se vive a nivel mundial, pero afortunadamente contamos con un mercado natural que es Guatemala, eso ha permitido que la economía no se vea tan afectada como en otras partes del país” sostuvo. Agencia Intermedios