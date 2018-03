Inaugura Manuel Velasco Moderno Hospital General en Reforma

Reforma, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró el Hospital General de 30 camas en el municipio de Reforma, el cual brindará atención médica especializada y de calidad a habitantes de la región Norte.

Acompañado del secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera y del presidente municipal de Reforma, Herminio Valdés Castillo, el mandatario subrayó que este moderno y completamente equipado complejo de salud, ayudará a fortalecer la cultura de la prevención y atención oportuna de enfermedades, sin que los habitantes de esta zona tengan que ir a otras regiones o Estados.

“Ha sido una de las principales demandas y ustedes fueron parte de la gestión, hemos trabajado juntos para hacer de esto una realidad. El día de hoy me da mucho gusto entregar a la población este nosocomio de primer nivel y de alto impacto regional. Juntos estamos haciendo historia porque Reforma ya cuenta con su propio hospital completamente equipado. Sin duda es el más importante de la región”, manifestó.

Velasco Coello señaló que en sus instalaciones se podrán realizar cirugías y ofrecerá servicios médicos especializados como son: ginecología, pediatría, traumatología, consulta general, psicología, colposcopía, medicina preventiva y medicina interna; asimismo, tiene áreas de urgencia, hospitalización, farmacia, banco de leche y laboratorio de análisis clínico, entre otras.

Destacó que se han priorizado espacios para mujeres embarazadas, donde puedan recibir atención periódicamente, llevar un control y tener a sus bebés sin ningún riesgo “es indispensable la prevención para garantizar una mejor calidad de vida a las mujeres y sus hijas e hijos”.

Durante el recorrido por estas instalaciones, el Gobernador hizo un reconocimiento al personal médico, de enfermería, técnico y administrativo, que estará a cargo para procurar la salud de más de 156 mil habitantes de éste y los municipios aledaños.

“Invitó a todas y todos hacer suyo este nuevo hospital de 30 camas, también los exhorto a dar lo mejor de ustedes para cuidar la salud de las mujeres, niñas, niños, adultos mayores y hombres. Estamos convencidos que las familias de Chiapas merecen toda nuestra capacidad, esfuerzo y compromiso. Seguiremos trabajando para que cuenten con mejores oportunidades para estar bien y salir adelante”, expresó.

El jefe del Ejecutivo dijo que en los últimos años se han sumado esfuerzos, recursos y voluntades para que más comunidades logren tener cobertura de salud, ya que, dijo, no se puede hablar de desarrollo, justicia social ni progreso, si los pueblos y comunidades no tienen acceso a la salud, un derecho fundamental de las personas.

En su participación, el Secretario de Salud apuntó que es una obra de gran impacto para las familias de Reforma y los municipios cercanos, un claro ejemplo de que en la actual administración se han realizado importantes inversiones, especialmente, en temas que beneficien directamente al bienestar de la población.

Por su parte, en representación de las y los beneficiados, Héctor Pérez agradeció el compromiso y respaldo del gobernador Velasco Coello, quien desde que era Senador ha dado seguimiento a las gestiones de este proyecto que hoy se convierte en una realidad.

A este acto asistieron también el doctor Jesús Agustín Velasco Siles; el director general del Seguro Popular, Miguel Avendaño Herrera; el director del Hospital de Reforma, Raúl Sánchez Parra; autoridades de la Jurisdicción Sanitaria de Pichucalco, Presidentes Municipales de la región Norte y representantes de diferentes asociaciones ganaderas y productivas. ICOSO