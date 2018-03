Roban Identidades y Clonan Documentos a Cafeticultores Para Cobrar en la SAGARPA

*PRODUCTORES PRESENTAN DEMANDA ANTE LA PGR CONTRA ORGANIZACIONES QUE RECIBIERON RECURSOS, APOYOS Y PROGRAMAS FEDERALES EN SU NOMBRE. EN SAGARPA COBRAN HASTA LOS MUERTOS, ASEGURAN LOS AGRAVIADOS.

Tapachula, Chiapas; 13 de Marzo.- “La cafeticultura en Chiapas no tendrá recuperación alguna en tanto no se combata la corrupción a fondo, porque los recursos, apoyos y programas no están llegando a los beneficiarios”, sostuvo el exdiputado local, Refugio Bravo Soto.

En representación de diversas organizaciones productoras del aromático, confirmó que acudieron unos cien productores de la región ante la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar que al menos tres organizaciones sociales han cobrado recursos del campo, robando identidades o clonando a productores.

Explicó que infinidad de productores se inconformaron porque desde hace dos años no han recibido los apoyos etiquetados para ese sector y que, por lo mismo, se dieron a la tarea de investigar los motivos.

Fue muy grande la sorpresa de todos ellos cuando se percataron que sus nombres y supuestos documentos personales se encontraban en la lista de tres organizaciones, y que los recursos, de alrededor de ocho mil Pesos cada uno, se canalizaron ahí y ya se habían cobrado, pero nunca llegaron a los verdaderos beneficiarios.

Tampoco recibieron el fertilizante, las bombas aspersoras, los foliares y otros insumos que asegura el Gobierno está entregando desde hace años a los productores de café en la Entidad.

Recordó que en los dos sexenios federales anteriores, la Federación entregó los programas directamente y que, por lo mismo, en ese periodo los cafeticultores pudieron sobrevivir los embates de la naturaleza, las plagas y los bajos precios del cultivo, pero que en esta administración, la corrupción se ha apoderado de todo.

En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, recalcó que el programa de combate a la roya del cafeto en Chiapas, es una farsa.

La plaga afectó severamente al cultivo en el Estado, dijo, haciendo que los cafeticultores cayeran en una severa crisis y que, para poder volver a producir, requerían de sembrar nuevas plantas. Por ello, buscaron otras estrategias porque la variedad que tenían no les funcionó ante la propagación de la plaga.

Las cosas se complicaron porque, asegura, no tenían los recursos económicos para poder construir los viveros necesarios y por lo mismo pidieron apoyo al Gobierno Federal, sobre todo para obtener las plantas.

Sin embargo, asegura que un grupo de supuestos líderes sociales se convirtieron de la noche a la mañana en proveedores al solicitar al Gobierno que les otorgaran proyectos de establecimientos de viveros de café y fueran ellos los que distribuyeran el beneficio a los campesinos.

De acuerdo al también productor de la zona rural alta de éste municipio, el Gobierno confió y entregó los recursos para hacer los viveros, pero en realidad no se hicieron.

En lugar de eso, según Bravo Soto, los vivales inflaron los padrones de los supuestos beneficiarios para que las autoridades les entregaran mayores recursos económicos para la dotación de las plantas.

Puso de ejemplo que en el ciclo pasado, se deberían de entregar 500 plantas de alta resistencia a la roya por productor y para ello el Gobierno pagó 6 Pesos por cada una de ellas a los proveedores.

Pero asegura que no hubo el reparto de nuevos cafetos y, en lugar de eso, los proveedores entregaron 900 pesos por campesino, a cambio de guardar silencio.

Agregó que muchos cafeticultores en el Soconusco ni siquiera recibieron esos recursos, porque desconocen si salieron beneficiados en las listas de apoyos.

Lo peor de todo es que en los padrones alterados de beneficiarios de esos programas gubernamentales, aparecen muchas personas que ya fallecieron.

Calculó que en realidad se distribuyó ese dinero -en lugar de plantas- solamente al 50 por ciento de los cafeticultores.

“Estamos leyendo que el gobierno está anunciando que se combate a la roya con la dotación de millones de plantas, pero todo es mentira”, insistió.

Luego se refirió a que en las indagatorias que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a ese sector, se ha comprobado que la Sagarpa ha desviado miles de millones de Pesos, tal y como se ha señalado a través de EL ORBE en los últimos años, pero no se ha informado que a los funcionarios se les haya sancionado con la cárcel. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello