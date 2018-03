Se Inconforman Tablajeros por Oficina Ganadera Inoperante

*No Pueden Agilizar Trámites por Estar Cerrada.

Huehuetán, Chiapas; 12 de Marzo.- Tablajeros de Huehuetán manifiestan su inconformidad en contra de Ganadera de este municipio, debido a que siempre se mantiene cerrado el portón, únicamente deja una nota que dice “regreso más tarde” y llegan cuando va a cerrar, provocando con ello, daños a los vendedores de carne de res.

Señalan los tablajeros que a ellos les preocupa, como pequeños comerciantes, “que muchas veces queremos guías para mover el ganado y no se puede conseguir, esto se le ha comunicado a la asociación de ganaderos, sin embargo no hay respuesta, desconocemos qué compromisos hay que mantienen a empleados irresponsables que no cumplen con sus obligaciones”.

“En la nota deja un número de teléfono a los tablajeros y ganaderos, pero cuando le marcan a ese número contesta que está en Tapachula y no tiene con qué moverse”, en conclusión, no cumple con sus obligaciones la ganadera de Huehuetán. EL ORBE/Luis Javier Ramos