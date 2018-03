Entrega Manuel Velasco “Salario Rosa” a Miles de Mujeres de la Sierra y Soconusco

*DURANTE SU VISITA A LA PERLA DEL SOCONUSCO, EL MANDATARIO RECONOCIÓ EL TRABAJO DE LAS MUJERES POR SACAR ADELANTE A SUS FAMILIAS. TAMBIEN INAUGURÓ LA “PLAZA MADERO”, EN EL POBLADO PUERTO MADERO.

Tapachula, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega del programa Bienestar Salario Rosa en Tapachula, donde refrendó su compromiso de continuar trabajando en beneficio de las mujeres de la Perla del Soconusco.

En este encuentro con las jefas de familia, Velasco Coello puntualizó que estos apoyos tienen el objetivo de abonar a la economía de los hogares con un recurso que pueden utilizar de la manera que ellas decidan.

“A las mujeres que hacen entrega total de sus vidas todos los días del año para sacar adelante a sus hijos e hijas, va desde aquí mi mayor reconocimiento. Sepan que tienen mi admiración, respeto y total respaldo”, expresó.

En este sentido, apuntó que en su gobierno las mujeres han formado parte esencial en su agenda de trabajo, por lo que se han estructurado diversos esquemas sociales, para fortalecer su desarrollo social, personal y económico.

“Ustedes son un ejemplo a seguir porque con su dedicación y compromiso sacan adelante a sus familias. Es por eso que se hace entrega de este programa para reconocer a la labor que hace cada una de ustedes en sus hogares, les pido que no se dejen sorprender por gente que quiera sacar algún beneficio personal o político de estos recursos”, indicó.

Desde las instalaciones del Planetario en esta ciudad, Velasco Coello explicó que respetar la integridad y los derechos de las chiapanecas, es una labor en la que sociedad y gobierno forman un frente común, por lo que exhortó a la población a trabajar en unidad para redoblar los esfuerzos encaminados a combatir la violencia de género.

“Se los he dicho en otras ocasiones y hoy se los reitero, cuentan conmigo hoy y siempre, como un amigo y como un aliado para defender los derechos de las mujeres de Tapachula, para que ninguna mujer sea violentada”, puntualizó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo dejó en claro que se castigará a todo aquel que atente contra sus derechos.

“Quien violente a las mujeres de Tapachula y de todo Chiapas, tiene como destino El Amate. Por eso les pido que denuncien, que no se queden calladas, no permitan que nadie las vulnere; acudan a las autoridades si son víctimas de violencia o conocen a alguna mujer que sufra, tenemos que trabajar en conjunto”, finalizó. ICOSO