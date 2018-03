Habrá Piso Parejo Para Todos los Participantes en el Proceso Electoral

*Destaca Juan Carlos Gómez Aranda.

*El Gobierno de Chiapas seguirá coadyuvando con imparcialidad para que la próxima contienda electoral del 1 de Julio transcurra en un buen clima social: Gómez Aranda

Tuxtla Gutiérrez.- Al ser cuestionado sobre la participación del Gobierno del Estado en el proceso electoral de Chiapas, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó que la autoridad estatal no es actor ni tendrá injerencia en la contienda que se llevará a cabo el primero de Julio, por lo que reiteró que el único compromiso es coadyuvar con las autoridades responsables para que las campañas políticas y la jornada cívica transcurran en un buen clima social.

Al mismo tiempo, reiteró que la instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello es actuar con imparcialidad y no tendrá ninguna intervención que no sea la de colaborar con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y con el Instituto Nacional Electoral, con quienes mantiene estrecha coordinación para garantizar que las próximas elecciones sean como todos lo deseamos: democráticas y participativas, pero sobre todo transparentes y que de ellas emanen autoridades legítimas y fuertes.

Gómez Aranda subrayó que el Gobierno del Estado quiere piso parejo para todos y por ello está trabajando duro para propiciar condiciones favorables que permitan que este proceso se desarrolle en un clima de paz, donde los chiapanecos puedan elegir libremente a sus próximas autoridades.

Agregó que el Gobierno del Estado desea que las campañas políticas sean de propuestas viables y no de descalificaciones, que miren por la prosperidad de Chiapas y no con promesas incumplibles, que solo generan desesperanza entre los electores y aseguran conflictos posteriores.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno resaltó que la democracia es la única vía para aspirar a la construcción de un estado más justo e igualitario, por lo que los procesos electorales son una tarea en donde todos debemos participar, por lo que no deben ser motivo de pugnas o divisiones y sí garantía de paz social y gobernabilidad. Comunicado de Prensa