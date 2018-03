Bloquean Carretera al Puerto Exigiendo Obra de Drenaje

*En la Colonia “Feliciano Renaud”.

Tapachula, Chiapas, 15 de marzo.- Por incumplimiento en la construcción de una obra de drenaje, habitantes de la colonia “Feliciano Renaud” bloquearon la carretera Tapachula-Puerto Madero, a la altura del kilómetro 10.5, frente a su comunidad.

Uno de los que participan en la movilización, Leonel Cruz Sánchez, precisó que esta problemática tiene años y de la administración municipal solamente han recibido falsas promesas, por lo que cansados de la situación se vieron obligados a tomar acciones drásticas.

Destacó que carecen de un sistema de drenaje en óptimas condiciones, situación que ha provocado la contaminación de los pozos artesianos y enfermedades gastrointestinales.

En tanto Arnoldo Fuentes López añadió que por el pésimo estado de las tuberías que son de cemento, el agua sucia se filtra hacia el manto freático y el resto a un canal de riego y las autoridades no les dan ninguna respuesta.

Aunque no mostró ningún documento, aseguró que cuentan con un dictamen de la Jurisdicción Sanitaria Número 7 en el que les especifican que el agua de los pozos está contaminada y no es apta para el consumo humano.

Desde las 7:00 horas de este día taparon los cuatro carriles de la vía de comunicación que ocasionó molestias para quienes iban al aeropuerto, a Ciudad Salud a consulta o a laborar, pero aseguró que todo es culpa de las autoridades que solo han sido puras promesas, precisó Fuentes López.

Tras cuatro horas de bloqueo intervinieron funcionarios del Estado, que tras una serie de negociaciones firmaron una minuta de acuerdo con diversos compromisos, donde destacan que “el gobierno estatal y municipal se comprometen en buscar el recurso y obtenerlo a la brevedad posible para la realización de la obra y los habitantes de la colonia proporcionar un predio para realizar la planta de tratamiento y propusieron que sea una extensión que está en la iglesia católica San Francisco de Asís”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González