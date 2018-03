La Federación Aún no Libera Presupuestos Para Impulsar la ZEE de Puerto Chiapas: CANACINTRA

*A DIFERENCIA DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DE YUCATÁN, GUERRERO Y VERACRUZ, QUE MUESTRAN UN RÁPIDO CRECIMIENTO, PUERTO CHIAPAS SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LA FALTA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS, DEBIDO A QUE NO HA CUMPLIDO EL GOBIERNO FEDERAL.

Tapachula, Chiapas; 15 de marzo.- A diferencia de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de Yucatán, Guerrero y Veracruz, que muestran un rápido crecimiento, la de Puerto Chiapas se encuentra paralizada por la falta de servicios públicos y los requerimientos básicos que demandan los inversionistas.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en la República Mexicana, Mario Lozoya Díaz Vélez, quien junto con un grupo de inversionistas inició éste jueves una gira de trabajo por la frontera sur del país.

Ante los representantes de los medios de comunicación, dijo que en la ZEE de Puerto Chiapas, el Gobierno Federal no está invirtiendo en la infraestructura que se requiere para atraer a las empresas, “porque si bien es cierto hay muy buenos incentivos, es muy difícil desplazar las mercancías”.

Luego de hacer un recorrido por donde se supone se construirá la ZEE de Puerto Chiapas, indicó que el Parque Agroindustrial se encuentra en las mismas condiciones.

Afirmó que las empresas –nacionales y extranjeras- que han mostrado su interés por invertir en ésta región de Chiapas, solicitaron al Gobierno Federal que antes de traer sus inversiones, requieren de modernas vías de comunicación, electricidad 440, gas natural, internet de fibra óptica y todos los servicios públicos.

Por eso señaló que mientras la federación no considere los presupuestos para ello, se batallará mucho para que la ZEE de Puerto Chiapas inicie.

Reconoció que otras regiones del país, como el caso de Yucatán, están ofreciendo a los inversionistas todos esos servicios para que se instalen de inmediato, pero también grandes espacios para que se desarrollen fraccionamientos, escuelas y áreas de esparcimiento para sus trabajadores.

LA MODERNIZACION DEL SOCONUSCO QUE SE FUE

El también representante del Grupo Industria Lozoya en México, indicó que la ZEE de Puerto Chiapas y el Soconusco no cuentan con las modernas autopistas que se han hecho por todas partes, y “por eso hay que exigirle más atención a la Federación para que los recursos sean aplicados realmente para donde fueron aprobados”.

Ante el azoro de los comunicadores, el empresario reveló que fueron aprobados una gran cantidad de recursos económicos para que la Carretera Panamericana fuera convertida en una moderna autopista, pero que se los llevaron a otra parte.

Dijo desconocer los motivos que hubo para que ese dinero fuera transferido hacia Comitán, para construir las vías de comunicación que unen a ese con la frontera de esa región y San Cristóbal de las Casas, haciendo creer que esa es la Carretera Panamericana.

“Se dispuso de recursos muy importantes que eran para el Soconusco, pero se los llevaron a otra parte y dejan sin fuerza a zonas verdaderamente económicas que generan y que requieren de esas vías de comunicación. Desviaron esos recursos. El gobierno se equivocó y ahora es un tema delicado”, abundó.

LOS BLOQUEOS Y PLANTONES AHUYENTAN LA INVERSIÓN

El dirigente empresarial, acompañado del presidente de la Canacintra en la región, Fidel Gómez López, indicó que los bloqueos carreteros y los plantones que regularmente se hacen en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, están ahuyentando las inversiones.

Puso como ejemplo que las empresas ya no quieren reinvertir en el ferrocarril, porque les bloquean a cada rato, les roban los tramos de vía y descarrilan los furgones para robarse la mercancía.

Opinó que el mismo gobierno ha permitido ese tipo de manifestaciones en esos y otros estados, “porque no quieren problemas y tampoco enfrentar a los líderes que manipulan los votos y a la gente”.

Lamentó que en varis regiones del país, grupos de paracaidistas cobijados en asociaciones civiles, se apropian de terrenos y después bloqueen calles o carreteras exigiendo servicios públicos, “cuando en realidad son asentamientos irregulares”.

Aún cuando no supo precisar el monto de las pérdidas generadas por los bloqueos y plantones en el país, dijo que se trata de un problema grave.

Afirmó que en varios estados, los empresarios están optando por trasladar sus productos por vías alternas, como la marítima, ante el temor de los bloqueos, robos, secuestros y desaparición del transporte.

LA FRONTERA POROZA DE LA QUE TODOS SABEN

Lozoya abordó otros temas, como el de la Frontera Sur del país, de la que dijo es porosa, abierta y en la que pasa cualquier cosa.

“Lo que se ve, no se juzga. Hay usos y costumbres muy arraigados. En ese lugar existe toda una infraestructura montada con balseros, en donde se carga, descarga y se transporta todo tipo de mercancías. Es un tema grave y que escandaliza”, afirmó.

De igual forma, que todos esos productos están entrando al país si saber su calidad, controles y origen, y que están ocasionando daño al Fisco y la economía en general.

Y es que consideró que toda esa mercancía podría estar alimentando al comercio informal del país, “que es el gran lastre para el gobierno porque no se generan impuestos, nóminas, seguridad social, y tampoco pagan servicios como la electricidad, predial, rentas y todo lo que conlleva”.

Dijo que, después de hacer los recorridos y conocer la problemática, se percataron que la mercancía pasa por debajo de los puentes internacionales, y que no encontraron revisiones policíacas de ningún tipo, más que una o dos camionetas de elementos de migración.

LOS CANDIDATOS PRESIDENCIABLES

Adelantó que durante el 14 y 15 de junio se celebrará la Convención Nacional de Empresarios y que a ella están invitados los candidatos a la Presidencia de la República, incluyendo los independientes, de quienes escucharán sus propuestas políticas y les expondrán las inquietudes de los inversionistas.

En términos generales, indicó que les solicitarán mayor seguridad en el país, en la que se incluya también la certeza jurídica de las empresas que ya están instaladas, las que están en ese proceso y las que pretenden hacerlo.

Para ello mencionó que México ya asciendo a primer lugar mundial en impunidad, porque menos del 2 por ciento de cada diez mil delitos denunciados, son resueltos.

Ante ese panorama, reconoció que la población no confía en sus autoridades ni en las instituciones que imparten justicia.

La propuesta es que verdaderamente exista una separación de poderes en el país, donde el Presidente de la República o los mandatarios en los Estados, no dispongan de quienes serán los fiscales o los jueces.

En la solicitud a los presidenciables, la Canacintra, que engloba más de 50 mil empresas y genera poco más de 10 millones de empleos, también se incluye la seguridad jurídica para las inversiones, así como el combate a la corrupción y la impunidad en el país.

El dirigente de la Canacintra se refirió al final sobre a la gran oportunidad que tiene el Soconusco de aprovechar su naturaleza agrícola para satisfacer la demanda de los mercados nacionales y extranjeros.

Indicó que hay cultivos originarios de ésta región, como el Mango Ataulfo, el Cacao Real del Xoconusco y otros que se producen con muy alta calidad, así como el rambután, el plátano, las flores exóticas y el café orgánico, que son altamente cotizados en el mundo.

Para ello, opinó que es muy importante que los productores se agrupen y se arriesguen a invertir para dar un valor agregado sin esperar nada del gobierno, porque quienes lo han hecho, como el caso de los plataneros, han crecido exponencialmente. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello